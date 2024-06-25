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Музей Эльдара Рязанова запускает новый просветительский цикл «Летняя школа начинающего киноведа»

25 июня 2024 15:54
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Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Уже в среду 26 июня в 17:30 Музей Эльдара Рязанова запускает новый просветительский цикл «Летняя школа начинающего киноведа» (16+). Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Тема первой встречи «История ХХ века в нескольких кино-образах». Олег Горяинов расскажет об эволюции кино-образа на протяжении прошлого столетия. Лекция будет построена на основе разбора эпизодов известных фильмов и нескольких редких кинолент.

Встречи будут проходить с 26 июня до 31 июля каждую среду в 17.30. Программа состоит из трех теоретических и трех практических занятий. Участников ждут лекции, семинары, показы фильмов с их дальнейшим обсуждением, разборы текстов ведущих отечественных исследователей кино.

Теоретический блок:

26 июня – «История ХХ века в нескольких кино-образах»

3 июля – «Почему современные режиссеры заимствуют у классиков?»

10 июля – «Основные тенденции кинематографа XXI века»

Практический блок:

17 июля – «Смотрим и обсуждаем»

24 июля – «Читаем и критикуем»

31 июля – «Пишем и понимаем»

Стоимость одного занятия составит 400 рублей (взрослый) и 300 (льготный), билет на первую встречу можно приобрести по ссылке: https://vk.cc/cxS0NW Также есть возможность приобрести абонемент на все 6 занятий сразу. Его цена – 1500 рублей (взрослый) и 1000 (льготный), приобрести можно по ссылке https://vk.cc/cxS0Ts

Число участников проекта ограничено – не более 15 человек, осталось буквально несколько мест!

Музей Эльдара Рязанова

г. Самара, ул. Фрунзе, 120
Режим работы:

Ежедневно: 10.00 – 18.00

Четверг: 12.00 – 20.00

 

Фото:   пресс-служба музея
 

Теги: Самара

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