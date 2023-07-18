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"Самара Музейная" 22 июля (суббота) в 16:30 и "Куйбышев - дипломатическая  столица" 23 июля (воскресенье) в 16:30.
Музей Эльдара Рязанова: пешеходные экскурсии на выходных
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Музей Эльдара Рязанова: пешеходные экскурсии на выходных

18 июля 2023 15:57
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"Самара Музейная" 22 июля (суббота) в 16:30 и "Куйбышев - дипломатическая  столица" 23 июля (воскресенье) в 16:30.

Пешеходная экскурсия «Самара музейная»

22 июля, суббота, 16:30

В конце XIX - начале XX вв. в России открывается большое количество региональных музеев, Самара не стала исключением. Открываются: Городской публичный и Полицейский музеи. Но, помимо этого, в городе происходит большое количество культурных мероприятий: открытие художественных, ученических и сельскохозяйственных выставок.

На пешеходной экскурсии прогуляемся по местам, где более 100 лет назад находились первые самарские музеи, узнаем истории их открытия. А также познакомимся с нереализованными проектами.

Место сбора группы: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 22 июля, суббота,16:30

Экскурсовод: Татьяна Марцун – историк, главный хранитель фондов

Цена: 350 руб./чел

Продолжительность: 1,5 часа

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16

Пешеходная экскурсия «Куйбышев-дипломатическая столица»

23 июля, воскресенье, 16:30

Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и любопытных страниц истории Запасной столицы остаётся пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943 годах. Лощеные дипломаты оказались в чужом городе в сложнейшее время. Они не любили Куйбышев и стремились быстрее вернуться в Москву. Некоторые пытались проникнуть на стратегические объекты и были высланы. Но помимо рабочих задач они ходили в театр, устраивали пышные приёмы и... влюблялись.

Сохранились почти все здания, которые приютили дипломатов. Например, посольство США (Некрасовская, 62) посольство Польши (Чапаевская, 165), посольство Норвегии (Молодогвардейская, 119). Эти объекты увидим на пешеходной экскурсии и выясним, какой след оставили дипломаты в истории города.

Место сбора группы: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 23 июля, воскресенье, 16:30

Экскурсовод: Вячеслав Вербовой – историк, научный сотрудник

Цена: 350 руб./чел

Продолжительность: 1,5часа

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16

 

Фото:    Музей Эльдара Рязанова

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