Музей «Детская картинная галерея»: открытие выставки "Муза, мама, авиатрисса. Женщина на фоне времени"

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Весенняя выставка в особняке Клодта приглашает зрителей поразмышлять о женских ролях в искусстве, истории и современном мире. В обществе в целом и в жизни каждого из нас. Восприятие женщины и палитра её проявлений менялись и продолжают меняться вместе со сменой эпох. В зависимости от времени, географии и культурного контекста трансформируются представления о женской красоте, моде, месте женщины в обществе. Искусство одновременно и фиксирует эти изменения и обращается к архетипическим женским образам, которые вдохновляют художников на протяжении веков.

Выставка начинается с женских портретов, где женщина – муза, источник вдохновения, объект любования, любимое лицо. В зеркальном зале музея представлены женские образы куйбышевских художников, созданные в 60-80-е годы. Среди работ живописные и графические портреты Ивана Карпунова, Станислава Фёдорова, Бориса Иевлева, Татьяны Скачковой, керамика Валентины Свешниковой и скульптура Александра Куклева. Отдельную линию составляет печатная графика Игоря Дубровина и Константина Печуричко из коллекции Сергея Рудняева. На этих офортах и литографиях акценты в образах смещены на профессиональные и социальные роли: для авторов было важно нарисовать женщину именно своего времени.

Вторая часть выставки - истории и лица женщин, круто изменивших мир и наши представления о том, где и как может реализоваться женщина. Они одними из первых проложили свои дороги в науке, искусстве, спорте. И открыли эти дороги для других, кто и сегодня продолжает по ним идти. В каминном зале - больше 40 женских фотопортретов, среди которых первые и вписавшие своё имя в историю врачи и учёные, авиатриссы и дирижёры, архитекторы и дизайнеры, скульпторы и художницы, балерины и актрисы, спортсменки и дрессировщицы. За этими лицами стоят вдохновляющие биографии упорных, смелых, талантливых и не раз рискнувших женщин, которые изменили не только свои жизни, но и мир вокруг себя.

В оранжерее посетителей ждёт фотозона по мотивам работ одной из самых ярких женщин в современном искусстве - «королевы горошин» Яёи Кусамы. Японская художница, которой недавно исполнилось 94 года, стала культовой ещё в XX веке и продолжает ей оставаться в XXI. Она создала свой стиль, который узнаваем по всему миру, а горошек стал ее «торговой маркой» и «визитной карточкой». Сама Кусама говорила об этом узоре так: «У горошин — форма солнца, символа энергии целого мира и нашей жизни, а также формы луны и спокойствия. Круглые, мягкие, цветные, бессмысленные и непознаваемые. Горошины становятся движением. Горошины — это путь к бесконечности».

Третья часть выставки самая камерная, здесь - портреты женщин, которые нарисованы самыми родными, самыми наблюдательными и самыми искренними художниками. В ней собраны работы последних сорока лет из фондов музея, на которых дети рисуют своих любимых женщин - мам, бабушек, сестёр. Вместе с ними выставлены работы воспитанников мастерских, которые рисуют мам сегодняшних. Здесь зрители увидят мам за работой, за рулём машины, пекущими пироги, занимающимися йогой и сажающими цветы. Инсталляция в этом зале собрана из предметов, которые дети назвали как свои ассоциации к образу мамы. Она будет меняться на протяжении всей выставки, и каждый зритель может поучаствовать в ней и написать, что он вспоминает, когда думает про маму.

Открытие выставки состоится 13 апреля в 16.00.

Фото: Музей «Детская картинная галерея»