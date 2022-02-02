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Муниципальным центром управления Самары принято более 5000 обращений в январе

2 февраля 2022 15:59
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Основной массив сообщений в первый месяц 2022 года связан с расчисткой от снега улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий

Муниципальный центр управления Самары объединяет сразу несколько направлений. Это взаимодействие с жителями в соцсетях, сервисы обратной связи, информирование о событиях в городе.
 
В своей работе МЦУ использует современные сервисы обратной связи, такие как «Инцидент-менеджмент» и платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
 
За январь 2022 года МЦУ Самары зафиксировано и передано в работу более 5000 сообщений. В МЦУ задействованы все районные администрации и профильные департаменты, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями.
 
Основной массив сообщений в первый месяц 2022 года связан с расчисткой от снега улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий. В январе выпало 79 мм осадков - 168% от нормы. Дорожные и коммунальные службы трудятся в усиленном режиме. В работе у исполнителей и адреса, которые фиксирует МЦУ.

Теги: Самара

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