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В Самаре 99,4% жилых домов подключены к теплу.
Муниципалитеты отчитались Дмитрию Азарову  о старте отопительного сезона
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Муниципалитеты отчитались Дмитрию Азарову  о старте отопительного сезона

9 октября 2023 17:33
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В Самаре 99,4% жилых домов подключены к теплу.

В понедельник, 9 октября, Губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие руководители министерств и различных ведомств, главы муниципальных образований Самарской области. Одним из вопросов повестки стало начало отопительного сезона на территории региона.

Как доложил врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Мордвинов, на сегодняшнее утро в регионе к теплу подключено 18827 жилых домов (81%), 800 объектов среднего образования (84,9%), 823 детских дошкольных учреждения (87%), 147 объектов дополнительного образования (73,5%), 220 объектов вузов и ссузов (71%), 1134 объектов здравоохранения (84%), 834 объектов культуры (74%). «Запуск идет каждый день. При запуске котельной требуется максимум четыре с половиной дня, чтобы тепло ощущалось в помещении. Аварий по теплоснабжению в процессе запуска за предыдущую неделю не было. Занимаемся получением паспортов и актов», - отметил Александр Мордвинов, подчеркнув, что работа идет в плановом режиме, серьезных проблем при начале отопительного сезона нет, с ресурсоснабжающими организациями налажен контакт.

Губернатор уточнил у врио министра здравоохранения региона, есть ли неудобства для людей в связи с тем, что на текущий момент подключены не все медицинские объекты. «Не подключены только хозяйственные корпуса. Во все помещения, где оказывается помощь, услуги населению – отопление дано», - сказал Армен Бенян.  Губернатор поручил руководителю минздрава держать на личном контроле вопрос дальнейшего подключения и теплоснабжения объектов здравоохранения. 

Также Глава региона поручил врио министра образования сообщить о ситуации с подачей тепла в учебные заведения. «Жалоб нет, со всеми главами муниципальных образований вопросы отрабатываем, все идет по графику», - ответил Виктор Акопьян.

О подключении учреждений социальной сферы и многоквартирных домов к теплоисточникам в Самаре доложил первый заместителя главы города Владимира Василенко. По его информации, на сегодняшний день подача тепла обеспечена в 99,4% всех жилых помещений города. Владимир Василенко отметил, что идет плановая работа, существует проблематика по отдельным домам, в том числе, где формой управления избрано ТСЖ, но по ним принимаются необходимые меры, все вопросы совместно отрабатываются. Теплом обеспечено 99,9% учреждений социальной сферы Самары. «Оставшиеся объекты учреждений социальной сферы подключат к теплу сегодня и завтра», - сообщил Владимир Василенко. 

Первый замглавы областной столицы сообщил, что работает «горячая линия» администрации Самары по вопросам подключения отопления. «У нас пока поступило 2 обращения по теплу», - отметил он.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что по всем проблемным домам и объектам надо оперативно находить решения, а жителей необходимо заранее информировать в случае, если возникают трудности с подключением к теплу их жилых помещений. «Прогноз погоды на ближайшие дни известен. Там, где тепла нет, люди будут сильно обеспокоены. Принимайте максимальные усилия. Прошу людей информировать, чтобы собственники знали, что происходит, какие меры принимаются», - сказал Губернатор. 

Глава Тольятти Николай Ренц доложил, что запуск тепла в городе начался на прошлой неделе, к пятнице было подключено 536 жилых домов (27%) и все социальные объекты: «Подключение продолжается планово, сейчас проблем и жалоб нет. Все жилые дома имеют паспорта готовности».

Дмитрий Азаров поставил главам муниципалитетов задачу ускорить работу по подключению оставшихся жилых домов и социальных объектов к теплу, чтобы подача отопления была налажена своевременно.

«Не надо дожидаться жалоб людей. Давно времена эти в прошлом, когда власти дожидались 15 октября, 1 ноября. Работайте на опережение. Мы договаривались, что людям должно быть комфортно, - сказал Губернатор. - Тем более что там, где температурный режим некомфортный, мы сразу видим всплеск сезонных заболеваний. Не надо до этого доводить, коллеги. Ускоряйтесь, подключайте. Проблем нет, все вопросы решены, на региональном и муниципальном уровне подстрахованы по отработке с постановщиками энергоресурсов. Вопрос техники. Нужна помощь – информируйте».

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Самара

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