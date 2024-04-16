МТС в Самарской области открыла свои магазины для домашних животных

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ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема сообщает о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС уличного формата в Самарской области со своими домашними питомцами.

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в уличных магазинах Самарской области. Такие магазины со специальными стикерами с собакой на двери можно найти в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Нефтегорске, а также в Красноярском и Безенчукском районах. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

«Четвероногие друзья – значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными, делая посещение магазинов МТС максимально комфортным для наших клиентов. В дальнейшем мы продолжим развивать pet-friendly концепцию», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве - 42%.