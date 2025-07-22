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Московская кинокомпания снимет в Самарской области сериал про АВТОВАЗ

22 июля 2025 15:07
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Сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время, через личные истории и судьбы трех поколений героев. 

Кинокомпания «Нью Синема Дистрибьюшн» снимет в Самарской области сериал про АВТОВАЗ. Идея у инициаторов возникла еще в 2018 году, и теперь планы будут воплощены в жизнь. Планируется снять три сезона саги по 10 серий каждый. 

О деталях проекта на встрече с зампредом областного правительства - министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком рассказал продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани. 

Сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время, через личные истории и судьбы трех поколений героев. 

«Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма, - рассказал Александр Островерх-Кванчиани. - Зритель узнает ключевые моменты развития современной России глазами простых заводчан, врачей, силовиков, чиновников».  

Создатели сериала будут опираться на реальные прототипы и строго соответствовать историческим фактам развития АВТОВАЗа, а также событиям, которые происходят на заводе в настоящее время. 

«В настоящее время идет работа над пилотом, в тоже время продолжается погружение в жизнь и историю региона, пул советников и консультантов пополняется буквально ежедневно. К работе над проектом планируется привлекать преимущественно региональных актеров. Ролей очень много, пробы мы начинаем в сентябре. Попробовать свои силы может любой житель региона, не обязательно профессиональный актер», - подчеркнул продюсер сериала. 

В Самарской области создаются необходимые условия для комфортной организации процессов кинопроизводства, благодаря чему все больше кинокомпаний выбирают регион в качестве площадки для съемок. 

«Самарская область обладает уникальной природой, историческими объектами и современной инфраструктурой. Сегодня мы активно продвигаем преимущества региона, рассказываем о них представителям киноиндустрии, а также реализуем специальные инструменты поддержки, позволяющие компенсировать часть затрат на создание кинопродуктов. Кино - это бизнес, и каждый такой проект стимулирует развитие смежных отраслей, туризма, креативного сектора, а также создание рабочих мест и  условий для самореализации молодежи», - перечислил Павел Финк. 

Для взаимодействия с представителями киноиндустрии в регионе создан Центр кинопроизводства, специалисты которого оказывают организационную консультационную помощь съемочным группам. 

«На текущем этапе мы помогаем инициаторам проекта подготовиться к съемочному процессу, в том числе - написать окончательный сценарий. Взаимодействуем с заводом по вопросам согласования некоторых деталей съемок, привлечения спецтранспорта, подбора специалистов съемочной группы. Проект очень масштабный и, надеемся, что вся эта работа - начало красивой и продолжительной истории», - рассказал генеральный директор АНО «Центр кинопроизводства Самарской области» Марк Буров. 

Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». 

 

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара Тольятти

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