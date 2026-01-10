Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом капремонта

Мошенники стали массово похищать учетные записи россиян на портале «Госуслуги», используя в качестве прикрытия тему капитального ремонта и новых правил общения управляющих компаний с жильцами. Об этом 10 января сообщили в компании Angara Security, пишут "Известия".

«Часто весь чат создается для одной реальной жертвы, остальные «участники» — боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и отправку кодов, подталкивая человека к необдуманным действиям», — пояснили в компании «РИА Новости».

По данным Angara Security, схема работает через созданные в мессенджере Telegram фейковые чаты, которые выдают за официальные каналы территориальных органов власти. В них жильцам предлагают срочно проверить данные и включиться в формирование списков на проведение капремонтных работ в 2026 году.

Для подтверждения участия пользователей просят через «официального бота» получить и передать в чат так называемый «ключ оцифровки», который на самом деле является кодом доступа к аккаунту на госпортале. Расчет злоумышленников сделан на то, что в период длинных новогодних выходных у жертвы возникнут задержки с восстановлением доступа к учетной записи, что даст атакующим дополнительное время.

Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами.