По информации «Приволжского УГМС» 11 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С.
11 января в регионе небольшой снег, до -9°С
Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. 
Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом капремонта
Нарушитель пояснил стражам правопорядка, что он повредил иномарку из-за конфликта с владельцем автомобиля, который является его соседом по квартире.
В Отрадном росгвардейцы задержали мужчину, умышленно повредившего чужого автомобиль
Всего в системе среднего профессионального образования региона - 94 тысяч обучающихся, из них свыше 19 тысяч зачислено в 2025 году.
Система среднего профессионального образования региона показала высокие образовательные результаты в 2025 году
Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а также напомнила правила перехода проезжей части.
В Красноярском районе сотрудники ГАИ провели уроки безопасности для дошкольников
Ближайшими станут выходные, объявленные по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и майских праздников.
Опубликован календарь выходных в России в 2026 году
Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях.
В 2025 году в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз.
Более 19 тысяч человек уже посетили Усадьбу Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева
Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом капремонта

96
Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. 

Мошенники стали массово похищать учетные записи россиян на портале «Госуслуги», используя в качестве прикрытия тему капитального ремонта и новых правил общения управляющих компаний с жильцами. Об этом 10 января сообщили в компании Angara Security, пишут "Известия".

«Часто весь чат создается для одной реальной жертвы, остальные «участники» — боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и отправку кодов, подталкивая человека к необдуманным действиям», — пояснили в компании «РИА Новости».

По данным Angara Security, схема работает через созданные в мессенджере Telegram фейковые чаты, которые выдают за официальные каналы территориальных органов власти. В них жильцам предлагают срочно проверить данные и включиться в формирование списков на проведение капремонтных работ в 2026 году.

Для подтверждения участия пользователей просят через «официального бота» получить и передать в чат так называемый «ключ оцифровки», который на самом деле является кодом доступа к аккаунту на госпортале. Расчет злоумышленников сделан на то, что в период длинных новогодних выходных у жертвы возникнут задержки с восстановлением доступа к учетной записи, что даст атакующим дополнительное время.

Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. 

