Молодёжь Самарской области приняла участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодёжи

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В Самарской области прошла региональная программа ВФМ-2024 фестиваль «Действуй!». Участники, волонтёры ВФМ и молодёжь 63 региона вновь собрались вместе, чтобы окунуться в атмосферу дружбы, понимания, признания того, что Россия — величайшая страна, страна возможностей, которая открыта миру и прямому диалогу.

«Вы не только смогли показать себя, продемонстрировать радушие и гостеприимство, рассказать о нашем замечательном регионе, но и обрели новых друзей, в том числе из иностранных государств. Отдельно хотелось бы отметить наших друзей из Сербии, с которыми, я уверен, общение будет продолжено», – отметил министр молодёжной политики Сергей Бурцев, приветствуя участников.

Фестиваль «Действуй!» проводился в несколько дней. Для участников работали около 20 различных интерактивных площадок с мастер-классами, лекциями и полезными активностями для молодёжи региона.

«Региональный фестиваль «Действуй!» проходит по следам Всемирного фестиваля молодёжи. От Самарской области в нём принимали участие 180 представителей активной молодёжи, а 90 наших волонтёров помогали в проведении масштабного события. Заявок было гораздо больше и, к сожалению, не все желающие смогли пройти конкурсный отбор. Поэтому мы пригласили ребят на фестиваль «Действуй!», чтобы, благодаря историям и эмоциям участников делегации, они тоже почувствовали себя частью этого грандиозного события», – рассказал министр.

В рамках фестиваля «Действуй!» молодые люди смогли принять участие в полезной программе и помочь приюту для животных, а также вместе с волонтёрами культуры пройти мастер-класс «Подари вторую жизнь книге» и отреставрировать библиотечные книги.

Главной площадкой 14 марта 2024 года стал Молодёжный центр Самарской области. Полученным опытом и знаниями с молодежью самарского региона делились наши делегаты. «Серебряные» добровольцы провели мастер-классы по нейробике, созданию бус и различных аксессуаров. Гости приняли участие в тренинге по коммуникации, просветительской акции «Экология начинается с тебя!» и этно-квизе «Из России с любовью». Амбассадоры #МЫВМЕСТЕ рассказали о возможностях Международной премии и о том, как принять в ней участие.

«В очередной раз мы подтверждаем и для себя, и для всех ребят Самарской области, что Россия – это страна возможностей, огромной дружбы, контактов, которые и сейчас и в будущем будут полезны при реализации самых разных проектов, проектов нового времени, нашего общего будущего», – поделился Амбассадор Всемирного фестиваля молодёжи Иван Кистанов.

Участниками презентовали волонтёрскую программу Всемирных Игр Дружбы — наследие ВФМ для самарского региона, который будет отбирать кандидатов в волонтёры на Игры, а для участников — это новые возможности.

Самарские делегаты Всемирного фестиваля молодёжи выступили с творческими номерами и рассказали истории о своём взаимодействии с участниками из других регионов и стран.

«Каждый участник делегации ставил свои личные цели, мы ставили общую цель делегации, и я считаю, что все они были достигнуты. Мы наметили варианты сотрудничества с нашими друзьями из Сербии, пригласили друг друга на самые яркие события, и, конечно же, наследие Фестиваля будет жить у нас в регионе, и мы этому максимально способствуем», – рассказала руководитель делегации Самарской области на Всемирном фестивале молодёжи Екатерина Снигирь.

Завершилась региональная программа кинопоказом фильма «Вызов», который покорил сердце многих россиян и уже покоряет международный кинематограф.

Фестиваль стал первым шагом к укреплению международного сотрудничества. Почти две тысячи гостей продолжают путешествовать и изучать Россию в рамках региональной программы.

Планируется, что в 2024 году в форумной кампании Росмолодёжи появится международный трек, чтобы те, кто влюбился в нашу страну, смогли вновь посетить её.

Всемирный фестиваль молодёжи проходил по Указу Президента России Владимира Путина с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Его организатор — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.

Фото: Центр информационного и аналитического сопровождения ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики"