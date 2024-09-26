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Молодёжь Самарской области научат создавать уникальные события

26 сентября 2024 16:27
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В Самарской области стартует проект «Мотор поколения», в котором примут участие около 2500 жителей региона.

В Самарской области стартует проект «Мотор поколения», в котором примут участие около 2500 жителей региона. Ключевой частью проекта станут 4 выездных образовательных семинара, онлайн-сессии, в ходе которых участники научатся создавать актуальные мероприятия для молодёжи.

Проект «Мотор поколения» является частью программы комплексного развития молодёжи Самарской области «Регион для молодых» в рамках национального проекта «Образование», который принят по решению Президента страны Владимира Путина, и проводится при поддержке Правительства Самарской области и Росмолодежи. Проект призван повысить качество организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодёжной политики в Самарской области.

«Два года подряд наш регион становился победителем конкурса «Регион для молодых», который проводится по Поручению Президента России Владимира Путина. Наша комплексная программа направлена на всестороннюю поддержку молодёжи региона: предоставление возможностей для самореализации, раскрытие творческого потенциала, поддержку семьи и, конечно, патриотическое воспитание молодежи региона. Проект «Мотор поколения» является частью программы и направлен на повышение квалификации сотрудников сферы государственной молодёжной политики, а также повышение компетенций активистов молодёжных организаций. Мы уверены, что проект позволит значительно повысить качество мероприятия для молодёжи не только в крупных городах региона, но и в отдаленных деревнях и селах», — отметила руководитель центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Елена Кудашова.

В ходе проекта пройдут 4 выездных образовательных мероприятия. Участниками первого выезда станут специалисты и активисты Движения Первых. Второй выезд примет сотрудников вузов и СПО, отвечающих за реализацию молодёжной политики, и активистов студенческих объединений. На третьем выезде обучение проведут для руководителей и активистов клубов, молодёжных объединений и общественных организаций, реализующих молодёжную политику в муниципальных образованиях региона. Итоговый четвёртый выезд примет руководителей и сотрудников муниципальных органов по делам молодёжи и муниципальных учреждений, занимающихся реализацией государственной молодёжной политики.

«Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия с молодыми людьми, являются событийные мероприятия. Поэтому для сотрудников и активистов государственной молодёжной политики особенно важно не просто владеть технологиями создания и проведения мероприятий, но и следить за самыми актуальными трендами в этой сфере. Наш проект предлагает участникам получить знания от ведущих экспертов в этой области, а также на практике опробовать полученные знания, используя консультации от специалистов», — рассказала руководитель проекта «Мотор поколения», руководитель Самарской региональной общественной организации «Центр поддержки инициатив» Екатерина Асташина.

Одной из отличительных особенностей проекта станет то, что принимать в нём участие смогут только команды, состоящие из 1-2-х сотрудников, работающих с молодежью по организации мероприятий, и 3-4-х активистов в возрасте от 14 до 35 лет. Такой подход позволит подойти к обучению, а в дальнейшем к организации мероприятий комплексно – и со стороны руководства, и со стороны активных участников.

Помимо образовательного выезда, для участников будут проводить онлайн-интенсивы, а в ходе практической работы каждая команда в своем городе, селе или образовательной организации проведет мероприятие, разработанное на выезде совместно с экспертами. По результатам проекта в Самарской области для молодёжи региона будет проведено около 90 полезных событий.

Для руководителей и сотрудников в рамках проекта будут реализованы программа повышения квалификации «Эффективные технологии организации событий в сфере ГМП» и программа профессиональной переподготовки «Событийный менеджмент в системе государственной молодежной политики». По итогам прохождения обучения участники получат сертификаты и дипломы государственного образца. Для активистов проведут программу неформального образования, по итогам прохождения которой участники получат сертификат.

Уже открыта регистрация на первый выезд для сотрудников и активистов Движения Первых, который пройдёт с 6 по 9 октября 2024 г. Для участия в проекте руководитель команды может подать заявку по ссылке  до 18.00 1 октября. Принять участие в проекте можно с 14 лет.

В Самарской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. По предложению главы региона Вячеслава Федорищева более 30 студентов самарских вузов проходят стажировку в региональных органах власти. Кроме того, проводится конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства региона, членов которого планируют приглашать также к участию в заседаниях регионального кабмина.

 

Фото:    МСО

Теги: Самара

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