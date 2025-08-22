Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»

95

18 августа в городе Кемерово завершился первый заезд второго очного модуля федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России», участниками которой стали девять человек из Самарской области. Программа проходит в рамках Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который является частью федерального проекта «Россия - страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

«На втором модуле программы «Жить и создавать в России» мы узнали много нового о том, как генерировать свои идеи, воплощать их в реальность и создавать проекты. Благодаря тому, что программа давала множество возможностей для практической части, мы могли проработать свои здания еще качественнее. Отдельное внимание было уделено возможным трендам и направлениям развития, чтобы понять, как наши идеи могут принести вклад в будущее», — молодёжный министр здравоохранения Самарской области поделилась Арина Качур.

Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг. Основной целью модуля стало развитие лидерских качеств, soft skills и формирование у молодых людей активной гражданской позиции для реализации собственных инициатив и проектов в своих регионах. Программа стала уникальным пространством для диалога, где каждый смог быть услышанным и найти единомышленников.

«Образовательная программа для студентов высших и средних учебных заведений «Жить и создавать в России» является продолжением флагманской образовательной программы Федерального агентства по делам молодёжи «Голос Поколения» и реализуется федеральной командой проекта «Твой Ход». В ближайшее время участники программы совместно с региональной командой проекта продолжат формирование единого студенческого сообщества в Самарской области», - рассказала региональный координатор Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» в Самарской области Анастасия Володина.

«Жить и создавать в России» — это флагманская образовательная программа Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Проект направлен на подготовку лидеров студенческого сообщества, проводников смыслов молодёжной политики, а также на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Он реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Минобрнауки России и Росмолодёжи, а также входит в экосистему платформы «Россия – страна возможностей». Пятый, юбилейный сезон проекта, стартовал 25 января 2025 года в День российского студенчества.

В первом модуле Программы, который прошёл в мае этого года, приняли участие 900 обучающихся со всей России. Второй модуль Программы стартовал 14 августа и проходил на базе Кемеровского государственного университета.

Фото: министерство молодежной политики Самарской области