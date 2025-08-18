Я нашел ошибку
Главные новости:
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Молодёжь губернии показала свой талант на площадке арт-кластера «Таврида»

18 августа 2025 10:28
177
Таврида объединила около 100 000 неравнодушных к творчеству участников со всех регионов России и 21 зарубежной страны.

С 1 по 3 августа в городе Судак республики Крым состоялось главное событие для всех творцов страны — Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Фестиваль является частью большого проекта «Таврида», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

Таврида объединила около 100 000 неравнодушных к творчеству участников со всех регионов России и 21 зарубежной страны. Частью Фестиваля стали 21 человек из Самарской области, которые показали свой талант и присоединились к большому сообществу молодых творцов. Самарская молодёжь стала участниками летних школ Академии «Меганом» — образовательных заездов и пространств для воплощения самых творческих идей.

За три дня на Фестивале прошло 300 мероприятий, посвящённых молодому искусству и наполненных многообразием российской культуры. На пяти сценах выступили известные исполнители, прошли презентации и встречи с известными культурными деятелями. Выставки, мастер-классы и кинопоказы — всё это также вошло в программу Тавриды.АРТ.

Ключевым моментом Фестиваля стала Церемония подведения итогов проекта «Код молодёжи», организованного Росмолодёжью. В этом проекте молодые дизайнеры со всей страны создавали уникальный визуальный стиль нового поколения и предлагали свои модные концепции.

По итогам народного голосования победителями были выбраны две концепции: «Импульс поколения» и «Конь-огонь». В разработке и создании второго стиля приняла участие самарская активистка, член пресс-службы Общественного молодёжного парламента при Самарской Губернской Думе Виктория Коровкина.
«Проект делился на несколько этапов. По итогам заочного этапа я вошла в число ста лучших и поехала в Меганом. Там я стала частью команды, с которой мы и разработали концепцию «Конь-огонь». Я не ожидала, что войду в топ-100. Но когда дело дошло до голосования, я поняла, что буду бороться до последнего, и мы обязательно победим! Чувствую, что могу больше, чем думаю, и это заряжает меня на новые победы», — поделилась эмоциями Виктория Коровкина.

Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» развивает арт-кластер «Таврида» — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Мероприятия арт-кластера включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуются с 2015 года.



Фото: министерство молодежной политики Самарской области

Теги: Самара

