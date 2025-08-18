Молодёжь губернии показала свой талант на площадке арт-кластера «Таврида»

177

С 1 по 3 августа в городе Судак республики Крым состоялось главное событие для всех творцов страны — Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Фестиваль является частью большого проекта «Таврида», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

Таврида объединила около 100 000 неравнодушных к творчеству участников со всех регионов России и 21 зарубежной страны. Частью Фестиваля стали 21 человек из Самарской области, которые показали свой талант и присоединились к большому сообществу молодых творцов. Самарская молодёжь стала участниками летних школ Академии «Меганом» — образовательных заездов и пространств для воплощения самых творческих идей.

За три дня на Фестивале прошло 300 мероприятий, посвящённых молодому искусству и наполненных многообразием российской культуры. На пяти сценах выступили известные исполнители, прошли презентации и встречи с известными культурными деятелями. Выставки, мастер-классы и кинопоказы — всё это также вошло в программу Тавриды.АРТ.

Ключевым моментом Фестиваля стала Церемония подведения итогов проекта «Код молодёжи», организованного Росмолодёжью. В этом проекте молодые дизайнеры со всей страны создавали уникальный визуальный стиль нового поколения и предлагали свои модные концепции.

По итогам народного голосования победителями были выбраны две концепции: «Импульс поколения» и «Конь-огонь». В разработке и создании второго стиля приняла участие самарская активистка, член пресс-службы Общественного молодёжного парламента при Самарской Губернской Думе Виктория Коровкина.

«Проект делился на несколько этапов. По итогам заочного этапа я вошла в число ста лучших и поехала в Меганом. Там я стала частью команды, с которой мы и разработали концепцию «Конь-огонь». Я не ожидала, что войду в топ-100. Но когда дело дошло до голосования, я поняла, что буду бороться до последнего, и мы обязательно победим! Чувствую, что могу больше, чем думаю, и это заряжает меня на новые победы», — поделилась эмоциями Виктория Коровкина.

Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» развивает арт-кластер «Таврида» — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Мероприятия арт-кластера включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуются с 2015 года.





Фото: министерство молодежной политики Самарской области