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Молодые россияне голосуют за лучшие молодёжные пространства

6 марта 2023 13:56
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Молодые россияне голосуют за лучшие молодёжные пространства

Сегодня, 6 марта началось народное голосование за лучшие молодёжные пространства проекта от Росмолодёжи «Точки притяжения». Заявки на участие в конкурсе с 25 января подали порядка полутора тысяч владельцев площадок. Среди них анкеты лофтов, коворкингов, библиотек, культурных центров, музеев, спортивных площадок, кинотеатров, досуговых центров и других. География конкурса – вся страна от Владивостока до Калининграда. Большую активность проявили Нижегородская область, Пермский край и Санкт-Петербург. Стоит отметить, что новые субъекты России тоже подключились к проекту и к голосованию представили свыше 20 пространств.

«Для нас важно получить такой отклик на заявочную кампанию со всей страны. Ведь в первую очередь, конкурс помогает развитию инфраструктуры в регионах. Места притяжения молодёжной аудитории очень разные. Где-то ребята прокачивают предпринимательские навыки, где-то творческие и креативные, здесь же могут быть спорт и технологические и научные лаборатории. Для молодёжи эти точки – определённо места силы, так как здесь они раскрывают свой потенциал, формируют траекторию своего развития. В первый этап конкурса войдут 300 пространств, где Росмолодёжь совместно с партнёрами будут открывать и давать доступ к новым возможностям для молодёжи на местах, в регионах, муниципалитетах», – отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров. «Отмечу, что заявки активно подавали и жители новых субъектов России. К примеру, из Луганска анкету заполнил Центр досуга «Победа», где с помощью информационных технологий и киберспорта привлекают молодёжь региона к различным мероприятиям. Из Мелитополя Запорожской области на конкурс «Точки притяжения» заявилась кофейня «М-Кофе», которая стремится предоставить своим гостям уникальный опыт и показать, что кофе это не просто напиток, а настоящее искусство. Из Горловки Донецкой Народной Республики подал заявку Музей миниатюрной книги имени В.А. Разумова — единственный государственный музей миниатюрной книги в СНГ», – добавил он.

Ключевая миссия конкурса – создание карты молодёжных пространств с единым планом мероприятий, на которой ребята смогут найти интересные площадки и получить возможности для самореализации по всей стране.

 Голосовать за «Точки притяжения» интернет-пользователи смогут вплоть до 2 апреля. Выбрать можно до десяти интересных площадок в любом регионе. В блоке голосования на сайте конкурса точкипритяженияф пространство можно выбрать, как и по городу расположения, так и по типу площадки: еда, культура, спорт, лофты и коворкинги, отели и хостелы, развлечения, библиотеки.

По итогам народного голосования будет выбрано 600 пространств, после чего начнётся этап экспертной оценки.  В результате на интерактивной карте появится 300 «точек»-победителей, где и начнут проводиться масштабные мероприятия совместно с Росмолодёжью. Однако на этом будет завершён только первый отбор конкурса. В течение года карта будет дополняться новыми «Точками притяжения» молодёжи.

Напомним, что 25 января 2023 года Росмолодёжь запустила конкурс на выявление пространств, которые являются местом притяжения, общения и генерации идей российской молодёжи. Для владельцев пространств участие в конкурсе стало отличной возможностью для повышения узнаваемости в своём регионе, увеличения потока клиентов и получения медиаподдержки.

 

 

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