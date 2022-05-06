Молодые ИТ-специалисты региона могут рассчитывать на льготное приобретение жилья на этапе долевого строительства

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Молодые ИТ-специалисты теперь могут подавать документы на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредитованию на этапе долевого строительства.

Соответствующие изменения внесены в нормативные акты и Соглашение департамента информационных технологий и связи Самарской области с СОФЖИ и уже вступили в законную силу. Таким образом, ИТ-специалисты могут рассчитывать на приобретение не только жилья в новостройках, но и на этапе незаконченного строительства.

Напомним, данная региональная мера поддержки молодых ИТ-специалистов действует в Самарской области с 2020 года по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В 2021 году был существенно расширен перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Сегодня в этот список входит 160 позиций (для сравнения: в 2020 году было 26 позиций).

Основной целью программы «Развитие жилищного строительства в Самарской области» является создание благоприятных условий для привлечения и закрепления на территории региона перспективных кадров в сфере информационных технологий, а также реализация региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров.

«Уверен, участие в программе льготного ипотечного кредитования тех ИT-специалистов, кто приобретает жилье на этапе долевого строительства, положительно скажется на реализации самой программы и росте выдачи кредитов в 2022 году. Эти и другие меры поддержки, реализуемые в Самарской области, в первую очередь, являются инструментом мотивации для ИT-компаний, которые позволят удерживать на местах специалистов», - пояснил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Согласно условиям программы, денежная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет, договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев.

По предварительным подсчетам, около 30 молодых специалистов уже готовы воспользоваться этой льготой, а со вступления в силу изменений и новых мер поддержки, озвученных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в марте 2022 года, желающих может стать еще больше.

Для получения денежной выплаты необходимо представить пакет документов в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). С перечнем документов можно познакомиться здесь или в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области «Цифра_63» по хэштегу #ипотекадляИТ.

Фото: pixabay