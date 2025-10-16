Молодые градостроители региона создадут будущее общественных пространств в рамках нового творческого конкурса

201

В Самарской области дан старт конкурсу концепций развития общественных пространств в четырех ключевых городах региона: Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Инициатива, запущенная по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева при поддержке министерства градостроительной политики, нацелена на раскрытие свежих, смелых идей от нового поколения урбанистов, дизайнеров и архитекторов.

Конкурс призван стать мостом между талантливой молодежью и реальными преобразованиями в городской среде. Участникам – студентам и выпускникам профильных вузов в возрасте до 29 лет – предстоит разработать комплексные предложения по благоустройству ключевых территорий, опираясь на современные тренды, принципы универсального дизайна и уникальную локальную идентичность каждого города. Лучшие идеи смогут лечь в основу реальных проектов благоустройства.

Призовой фонд конкурса составляет 150 тысяч рублей за победу в каждой номинации. Победители будут определены в пяти номинациях.

Ключевые даты конкурса:

Начало приема заявок и проектов: 1 ноября 2025 года.

Окончание приема заявок и проектов: 1 декабря 2025 года.

Объявление победителей: 15 декабря 2025 года.

Организатором конкурса выступает Автономная некоммерческая организация «Комплексное пространственное развитие Самарской области». Подробная информация о номинациях, технических требованиях и условиях участия доступна на официальном сайте конкурса - https://irtis63.ru/konkurs