Минфин предлагает легализовать онлайн-казино

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в стране. Об этом сообщает "Коммерсант".

Источники издания ознакомились с письмом главы Минфина, адресованным российскому лидеру, в котором предлагается снять запрет на онлайн-казино при соблюдении ряда условий.

По оценке Министерства финансов, это может принести в федеральный бюджет около 100 миллиардов рублей в год.

Ведомство отмечает, что ставки в онлайн-казино будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами. Предполагается, что налоговая нагрузка составит не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей.

Кроме того, по мнению Минфина, единый оператор, назначаемый распоряжением президента по предложению правительства, должен стать ключевым элементом будущей модели.

В настоящее время онлайн-казино в России запрещены. В интернете имеют право работать легально только тотализаторы и букмекеры, пишет Смотрим.