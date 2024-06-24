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Молодежный совет самарского Росреестра принял участие во всероссийских акциях «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти».

В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби, в рамках акции «Огненные картины войны» Волонтеры победы, представители общественных и молодежных организаций, просто неравнодушные жители региона собрались на площади Славы.

Символические картины, созданные участниками, не только передают важные моменты из военной истории, но и напоминают о цене, которую заплатил советский народ за свободу и независимость Родины. Эти символы единства и памяти актуальны не только в рамках данной акции, но и в повседневной жизни, напоминая о необходимости сохранять мир и согласие.

В рамках акции «Свеча Памяти» участники возложили гвоздики и лампады к горельефу «Скорбящей Матери – Родине». Лампады, зажженные в память о погибших, ярко сверкали на фоне вечернего неба. Их свет озарял горельеф, придающий ему особую торжественность и священность.

Принимая участие в подобных мероприятиях, люди проявляют не только свою гражданскую позицию, но и готовность беречь историческое наследие для будущих поколений.

«Участие молодежи во Всероссийских акциях, посвященных памяти погибшим во время Великой отечественной войны, является ярким примером того, как молодое поколение может внести свой вклад в сохранение и передачу исторических ценностей. Подобные инициативы способствуют укреплению единства общества и формированию глубокого уважения к подвигу предков, который никогда не должен быть забыт», - комментирует Татьяна Шурыгина, председатель Молодежного совета Управления Росреестра по Самарской области.