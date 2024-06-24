Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области смерч повредил несколько построек
В Самарской области смерч повредил несколько построек
билайн представил «Выгодный роуминг»: единые условия в 185 странах
Билайн представил «Выгодный роуминг»: единые условия в 185 странах
В Нефтегорском районе горел дом на площади 40 кв. м, погиб человек
В Нефтегорском районе горел дом на площади 40 кв. м, погиб человек
Самарская дачница незаконно заняла часть земли
Самарская дачница незаконно заняла часть земли
В Волжском районе задержали дачника с коноплей
В Волжском районе задержали дачника с коноплей
Молодежный совет самарского Росреестра принял участие во всероссийских акциях «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти».
Молодежный совет самарского Росреестра принял участие во всероссийских акциях «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти»
«РКС-Самара» перекладывают водопроводные и канализационные трубы для обновления Чернореченской
«РКС-Самара» перекладывают водопроводные и канализационные трубы для обновления Чернореченской
«Единая Россия» наградила победителей Международной исторической акции «Диктант Победы — 2024»
«Единая Россия» наградила победителей Международной исторической акции «Диктант Победы — 2024»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.96
2.54
EUR 94.26
2.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Вячеслав Федорищев принял участие в татарском национальном празднике Сабантуй
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодежный совет самарского Росреестра принял участие во всероссийских акциях «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти»

24 июня 2024 10:56
119
Молодежный совет самарского Росреестра принял участие во всероссийских акциях «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти».

 Молодежный совет самарского Росреестра принял участие во всероссийских акциях «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти».

В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби, в рамках акции «Огненные картины войны» Волонтеры победы, представители общественных и молодежных организаций, просто неравнодушные жители региона собрались на площади Славы.

Символические картины, созданные участниками, не только передают важные моменты из военной истории, но и напоминают о цене, которую заплатил советский народ за свободу и независимость Родины. Эти символы единства и памяти актуальны не только в рамках данной акции, но и в повседневной жизни, напоминая о необходимости сохранять мир и согласие.

В рамках акции «Свеча Памяти» участники возложили гвоздики и лампады к горельефу «Скорбящей Матери – Родине». Лампады, зажженные в память о погибших, ярко сверкали на фоне вечернего неба. Их свет озарял горельеф, придающий ему особую торжественность и священность.

Принимая участие в подобных мероприятиях, люди проявляют не только свою гражданскую позицию, но и готовность беречь историческое наследие для будущих поколений.

«Участие молодежи во Всероссийских акциях, посвященных памяти погибшим во время Великой отечественной войны, является ярким примером того, как молодое поколение может внести свой вклад в сохранение и передачу исторических ценностей. Подобные инициативы способствуют укреплению единства общества и формированию глубокого уважения к подвигу предков, который никогда не должен быть забыт», - комментирует Татьяна Шурыгина, председатель Молодежного совета Управления Росреестра по Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
23 июня 2024  12:22
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
554
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
546
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
22 июня 2024  10:19
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
511
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
1618
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
692
Весь список