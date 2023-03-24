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Молодежь Самарской области соберется в Прибрежном на cлёте «Готов к Победам!»

24 марта 2023 14:33
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Волонтеры Победы Самарской области проведут для актива регионального отделения Движения Образовательно-мотивационный слет «Готов к Победам!».

Молодежь Самарской области соберется в Прибрежном на cлёте «Готов к Победам!». С 24 по 26 марта Волонтеры Победы Самарской области проведут для актива регионального отделения Движения Образовательно-мотивационный слет «Готов к Победам!».

В течение трех дней участников ждет интенсивная работа по подготовке и проведению основных торжественных мероприятий празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, международного субботника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, помощи ветеранам и ветеранским организациям и других акций в формате Дней единых действий.

В рамках образовательной программы для добровольцев подготовили мастер-классы, тренинги и стратегические сессии по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Активисты примут участие во встрече «Диалоги с Героями», почетным гостем которой станет военнослужащий Вооруженных Сил РФ, участник специальной военной операции.

Отмечая роль движения «Волонтеров Победы», Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал их «особой категорией людей»: «Это люди с добрым отзывчивым сердцем, с пламенем любви к Родине в сердце». В современных условиях вклад таких неравнодушных людей в общую победу – бесценен: «Мы должны сделать все для фронта и для Победы. Только так мы всегда побеждали в предыдущие периоды. Я уверен, так будет и теперь, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я очень рад тому, что сегодня каждый из вас вносит свой вклад, приближая Победу. Кто-то добровольцем уходит на фронт, кто-то волонтером едет восстанавливать мирную жизнь и хозяйство городов и сёл на израненной земле Донбасса, кто-то здесь готовит гуманитарную помощь, шьет амуницию, носилки, маскировочные сети, содействую тому, чтобы приблизить этот день Победы, который обязательно будет».

Исполнительный директор Самарского регионального отделения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов акцентировал внимание: «Особенностью форума «Готов к Победам!» станет торжественный старт регистрации волонтеров на участие в Параде Победы и сопровождении народного шествия «Бессмертный полк» на площади Куйбышева в Самаре».

В рамках мероприятия также запланирована работа секции РДДМ «Движение первых». Площадка соберет участников-наставников, для которых пройдут образовательные и стратегические сессии. Участники станут соавторами нового Движения и смогут предложить свои идеи по развитию РДДМ в Самарской области.     Представители разных образовательных организаций встретятся с Председателем Совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» в Самарской области Кристиной Гнатюк в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи». А в процессе решения кейсов участники разработают идеи для региональной повестки Движения.

Слет Волонтеров Победы «Готов к Победам!» организован при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

 

Фото:   ru.freepik.com

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