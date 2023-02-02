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В День 80-летия победы в Сталинградской битве молодежь Самарской области принимает участие в флешмобе «Герои Сталинграда».



Сталинградскую битву называют величайшим сражением XX века. Ожесточенные бои велись двести дней и ночей. Победа стала возможна благодаря героизму советского народа, показавшего всему миру пример мужества, стойкости и любви к Родине. Ценой своей жизни наши деды и прадеды защищали Отечество.



Присоединяйтесь к флешмобу и рассказывайте о своих Героях. Для участия необходимо опубликовать информацию с фотографиями о боевом пути родственников-участников Сталинградской битвы, на своей странице с тегами #МСОпомнит #Сталинград80 #ГероиСталинграда.



Патриотическая акция направлена на увековечение памяти о подвиге советских воинов, защищавших Сталинград в ходе одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото: пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО