Мобильное приложение МЧС России – ваш личный помощник в опасных ситуациях

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Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения.

В приложении можно позвонить в службы спасения, определить геолокацию. Пользователям доступны памятки и советы по безопасности в быту, оказанию первой помощи пострадавшим и много другой полезной информации.

Кроме того, в приложении реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях.

Приложение бесплатно можно скачать в RuStore, также в Google Play и App Store.