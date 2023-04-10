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Мобильное приложение МЧС России – ваш личный помощник в опасных ситуациях

10 апреля 2023 10:38
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Мобильное приложение МЧС России – ваш личный помощник в опасных ситуациях

 

Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения.

В приложении можно позвонить в службы спасения, определить геолокацию. Пользователям доступны памятки и советы по безопасности в быту, оказанию первой помощи пострадавшим и много другой полезной информации.

 Кроме того, в приложении реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях.

Приложение бесплатно можно скачать в RuStore, также в Google Play и App Store.

Теги: МЧС

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