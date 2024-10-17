Многодетных отцов-одиночек хотят наделить правом досрочного выхода на пенсию

Я нашел ошибку
Главные новости:
Согласно распоряжению Президента РФ наш регион проведет форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году.
Состоялась символическая передача эстафеты от Республики Башкортостан Самарской области на право проведения следующего форума "Россия - спортивная держава"
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
В Елховском лесничестве на площади 120 кв. метров горел деревянный дом
В Елховском лесничестве на площади 120 кв. метров горел деревянный дом
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке
Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке
Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay
Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay
«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления.
«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.26
0.25
EUR 106.08
0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Многодетных отцов-одиночек хотят наделить правом досрочного выхода на пенсию

17 октября 2024 12:12
157
Многодетных отцов-одиночек хотят наделить правом досрочного выхода на пенсию

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму 17 октября законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях".

"Законопроектом предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей, в 62, 61 и 55 лет соответственно, в случае наличия размера индивидуального пенсионного коэффициента - не менее 30, стажа - не менее 15 лет, при условии осуществления ими ухода за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя", - говорится в пояснительной записке.

Как объясняют авторы, такое право сегодня есть у многодетных матерей-одиночек. Законопроектом предусматривается, что при определении права на досрочную страховую пенсию не учитываются дети, в отношении которых отец-одиночка был лишен родительских прав или отменено усыновление. "В целях недопущения совершения недобросовестных действий только мужчины, принявшие на себя обязательства по воспитанию детей, осуществлению ухода за ними, будут иметь право на меру государственной поддержки в части досрочного выхода на пенсию по старости", - говорится в пояснительной записке.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
17 октября 2024  13:57
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
78
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
17 октября 2024  10:20
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
207
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
16 октября 2024  10:34
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
376
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
1581
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
729
Весь список