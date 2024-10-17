Многодетных отцов-одиночек хотят наделить правом досрочного выхода на пенсию

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Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму 17 октября законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях".

"Законопроектом предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей, в 62, 61 и 55 лет соответственно, в случае наличия размера индивидуального пенсионного коэффициента - не менее 30, стажа - не менее 15 лет, при условии осуществления ими ухода за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя", - говорится в пояснительной записке.

Как объясняют авторы, такое право сегодня есть у многодетных матерей-одиночек. Законопроектом предусматривается, что при определении права на досрочную страховую пенсию не учитываются дети, в отношении которых отец-одиночка был лишен родительских прав или отменено усыновление. "В целях недопущения совершения недобросовестных действий только мужчины, принявшие на себя обязательства по воспитанию детей, осуществлению ухода за ними, будут иметь право на меру государственной поддержки в части досрочного выхода на пенсию по старости", - говорится в пояснительной записке.