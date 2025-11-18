Многодетная семья из Октябрьска получила комплексную поддержку от государства на обустройство собственного дома

158

Многодетная семья из города Октябрьска Самарской области получила комплексную поддержку от государства на обустройство собственного дома. В рамках программы социальной догазификации, объявленной Президентом страны Владимиром Путиным, семье Гаас не только бесплатно подвели газ к участку, но и компенсировали затраты на подключение и оборудование.

В семье Светланы и Александра Гаас растут трое детей — Эвелина, Александр и Натан. Их давняя мечта о просторном собственном доме близка к осуществлению: супруги построили жилье своими силами и сейчас завершают отделку. Весомой помощью стала газификация дома.

«Во-первых, как многодетным, нам бесплатно к дому подвели газопровод. Потом сами провели газ в дом и подали документы на компенсацию. Во-вторых, нам вернули затраченные деньги — 201 тысячу рублей. Теперь в доме и газ, и отопление. Конечно, мы все рады», — поделилась Светлана Гаас.

Подключение газа — лишь одна из многих мер поддержки, которыми пользуется семья. В их числе — ежемесячная денежная компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг, компенсация части родительской платы за детский сад, к учебному году была выплата на покупку новой школьной и спортивной формы. Региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей был направлен на строительство: покупку дверей и необходимых стройматериалов.

«Затраты у многодетной семьи большие, поэтому мы рады всесторонней поддержке. Все эти меры — прямой и значительный плюс к семейному бюджету», — отметила многодетная мама.

После рождения третьего ребенка женщина также воспользовалась возможностью открыть собственное дело. С помощью социального контракта она открыла кабинет маникюра и педикюра.

«Решила попробовать. Раньше просто увлекалась, а когда узнала о финансовой поддержке, решилась. Хотя и сильно переживала, но оформление далось мне легко, многое подсказали в соцслужбе и в центре «Мой бизнес». Постепенно клиентская база набирается, я развиваюсь», — рассказала Светлана Николаевна.

В настоящее время в Самарской области действует 42 меры поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта «Семья». В этом году на реализацию всех мер социальной помощи семьям из областного бюджета было направлено более 39 миллиардов рублей. «Президент ставит перед нами задачу, чтобы основой общества была многодетная, большая семья. Для нас важна каждая семья. Десятилетие с 2025 по 2035 годы в области будет проходить под знаком многодетной семьи», - ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.

Фото из личного архива семьи Гаас