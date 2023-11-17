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Многодетная семья из Кошкинского района переехала в свойдом благодаря господдержке

17 ноября 2023 14:13
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За последние несколько лет на территории региона по инициативе главы области введены значимые меры поддержки семей с детьми.

Многодетные семьи с детьми -  всегда под заботой государства. На финансовое благополучие таких семей направлена реализация национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Усиление мер социальной поддержки, сохранение всех социальных гарантий и обязательств перед получателями мер соцподдержки – основные направления расходов областного бюджета. «Президент ежегодно инициирует новые решения в сфере поддержки семей с детьми. И мы ни в коем случае здесь не должны отставать от этого заданного Президентом тренда», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За последние несколько лет на территории региона по инициативе главы области введены значимые меры поддержки семей с детьми. Сейчас в регионе действует 27 видов финансовых мер государственной помощи, в том в том числе 23 региональных и 4 федеральных. Их получают более 200 тысяч семей с детьми. В этом году на эти цели предусмотрено свыше 30 млрд рублей. В следующем году объем такой поддержки планируется увеличить до беспрецедентных 50 млрд рублей.

С 2022 года в Самарской области реализуется мероприятие по предоставлению социальных выплат многодетным семьям с шестью и более детьми на приобретение (строительство) жилья. В прошлом году за счет этой соцвыплаты 8 многодетных семей улучшили свои жилищные условия. С начала этого года выплатой уже воспользовались 7 семей.

Одной из семей, которая в апреле этого года получила соцвыплату на приобретение собственного дома, стала многодетная семья Сергея и Марины Калугиных из Кошкинского района Самарской области. В семье - семеро детей. Как часто бывает в таких больших семьях, мама – домохозяйка, глава семьи трудится на местном маслосырзаводе.

«Для нашей семьи свой дом - это большая радость. Только благодаря этой помощи нам удалось купить свой дом. Подарок сказочный. Слова огромной благодарности Президенту и нашему Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за эту нашу радость», - говорит многодетная мама Марина Калугина.

Семья получает и другие меры социальной поддержки: ежемесячное пособие на детей, компенсацию на проезд школьникам из многодетной семьи, ежемесячное социальное пособие и другие.

По вопросу участия в мероприятии по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья многодетным семьям, где воспитывается шесть и более детей, необходимо обращаться в специализированную организацию – Самарский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.

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