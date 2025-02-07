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Многодетная семья из Борского района получила всестороннюю помощь от государства

7 февраля 2025 18:57
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В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки.

В 2024 году завершилась реализация нацпроекта «Демография». С 2025 года по решению Президента России Владимира Путина он будет расширен и преобразован в национальный проект «Семья». Одним из главных направлений нацпроекта «Семья» стали всесторонняя поддержка семей с детьми, в том числе формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство, ставшие основой регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».  

В Самарской области уделяется особое внимание государства решению ключевых демографических задач, благополучию семей с детьми.  По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева 2025 год объявлен в регионе Годом многодетной семьи. В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки.

Одна из многодетных семей, которая получает всестороннюю помощь от государства — семья Коробкиных из Борского района Самарской области. 

Лилия Рифкатовна вместе с супругом Максимом Сергеевичем воспитывают троих детей — 18-летнего Александра, 14 летнюю дочь Варвару и 10 летнего Тимофея. 

Семья Коробкиных — большая и дружная. Каждый готов прийти на помощь друг другу. Глава семьи Максим Сергеевич — индивидуальный предприниматель, занимается переработкой молока и производством молочных продуктов. Одному справляться с таким объемом работы тяжело, поэтому помогает вся семья: кто-то моет, кто-то чистит, кто-то помогает маме в приготовлении творожных сырков, конфет из рикотты.

Отличительная черта семейства Коробкиных – волонтерство: почистить снег во дворе у одинокой бабушки, построить горку для детворы, покормить птиц, собрать мусор на реке Самарка, выйти на районный субботник. Коробкины считают, что эти маленькие дела делают мир чуточку лучше. 

У Лилии Рафиковны много забот как у любой многодетной мамы и со всем она справляется, а в свободное время очень любит вязать и вышивать. Мама вместе с дочерью вяжут теплые носки, перчатки, шарфы для земляков-участников СВО. Готовые изделия Лилия Рифкатовна передает с бойцами, которые приезжают в краткосрочный отпуск, чтобы они раздали их в своих воинских частях. 

Семья Коробкиных пользуется всеми положенными мерами государственной поддержки как многодетная: в 2024 году они получали единое пособие по линии Социального фонда России на двоих детей; компенсацию оплаты ЖКУ, которую планируют переоформить и в этом году; выплату к началу учебного года на приобретение школьной и спортивной формы на младших детей; единовременную выплату выпускнику в размере 10 тысяч рублей на старшего сына.  В прошлом году Коробкины также оформили удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. 

Также Коробкины воспользовались такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. В 2024 году социальный контракт был открыт на развитие своего дела на пошив предметов интерьера и сумок из хлопкового шнура. 

Благодаря выплатам, пособиям и компенсациям, предоставляемым в том числе и в рамках национального проекта «Семья», семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе – от рождения ребенка до начала его взрослой жизни.

 

фото из личного архива семьи

Теги: Самара

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