Миронов: Решения о переименовании нужно принимать на местах, а не в Москве

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Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов считает проявлением невежества и неуважения к отечественной истории законодательную инициативу о переименовании населенных пунктов, носящих «неоднозначные названия».

«Топонимика – наше достояние. Такое же, как архитектура, иконопись, народные промыслы. Это живая связь с далеким прошлым и предками, жившими в давние времена. Происхождение названий многих городов и сел уходит в глубь веков, и их смысл – зачастую предмет краеведческих споров. Если же сегодня каким-то эстетам название населенного пункта кажется неполиткорректным, это их личное дело. Как говорится, каждый судит в меру своей испорченности. В любом случае решать должны местные жители. А задача Госдумы – делать все от нее зависящее, чтобы люди жили достойно на любой улице и в любом селе, как бы оно ни называлось, а не чудить за счет налогоплательщиков», – отметил Миронов.