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Минздрав СО: около 200 заболеваний и различных нарушений здоровья ассоциированы с употреблением спиртных напитков

2 марта 2024 18:36
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Продолжительность жизни при систематическом потреблении спиртных напитков сокращается в среднем на 15–20 лет.

Минздрав СО: около 200 заболеваний и различных нарушений здоровья ассоциированы с употреблением спиртных напитков.

Даже «малые» дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на все органы и системы, способствуют обострению хронических патологий и развитию новых.

Продолжительность жизни при систематическом потреблении спиртных напитков сокращается в среднем на 15–20 лет.

В рамках национального проекта «Демография» реализуется кампания «Ноль — лучший градус для жизни». Она направлена на профилактику алкоголь-ассоциированных заболеваний — последствий регулярного употребления алкоголя, которые наносят тяжелейший вред здоровью и отражаются на всех аспектах жизни человека.

Так, доказано, что употребление спиртных напитков провоцирует развитие онкологических заболеваний. Частый прием алкоголя увеличивает риск развития рака слизистой полости, печени, пищевода, полости рта, молочной железы, толстой кишки, почек.

 

Фото:    freepik.com

Теги: Медицина Самара

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