Минцифры запустило тестовый механизм для защиты от БПЛА через сим-карты

154

Операторы сотовой связи в соответствии с требованиями регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с помощью данных с сим-карт телефонов. Механизм начал с 10 ноября действовать в тестовом режиме, сообщает Минцифры России, пишут "Известия".

«При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться», — указано в Telegram-канале ведомства.

Для абонентов, имеющих российские сим-карты, вводится «период охлаждения» на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов или при возвращении из международного роуминга.

При блокировке сим-карты оператором пользователь получит смс-оповещение. По возвращению из-за границы снять блокировку можно будет по ссылке, которую пришлет оператор. Авторизовавшись, доступ к интернету и смс для владельца номера будет восстановлен. Также это можно сделать через колл-центр.