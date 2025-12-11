Минцифры задумалось о возвращении на крыши коллективных телеантенн

В России могут вновь начать массовую установку коллективных антенн для приема программ эфирного телевидения. Об этом заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина. Антенны играют важную роль в сохранении эфирного вещания как резервного канала на случай блокировки Интернета и ЧС. Еще лучше было бы вернуть проводное вещание, но это, кажется, слишком дорого.

«Коллективных антенн на крышах домов практически не осталось, и мы видим в этом проблему, которую надо решать», — говорит Ларина. В самом деле, эфирное телевещание (которое, кстати, уже несколько лет исключительно цифровое) давно уступило место «цифрокабельному», совмещенному чаще всего с оптоволоконным Интернетом. Поэтому кабели — чаще всего уже оптические — в дома приходят, а вот эфирное вещание становится все менее востребованным.

Установка общих антенн действительно «вышла из моды» — и там, где уже нет их пользователей, при очередном ремонте кровли такие антенны убираются. Почему так происходит, очевидно. Напомним, коллективная антенна — услуга платная, в 2025 году ее стоимость для москвичей без льгот — 270 рублей в месяц. Именно поэтому москвичи при ремонтах квартир (и вообще, когда перестают смотреть эфирное телевидение) всегда отключают эту уже ненужную услугу.

Однако есть и государственные интересы: в Минцифры озабочены прежде всего вопросами безопасности. Как подчеркнула Екатерина Ларина, при ограничениях проводного или мобильного Интернета эфир оказывается единственным каналом вещания, в том числе для экстренной информации по линии гражданской обороны, пишет МК.

— Эфирное вещание действительно имеет смысл развивать и иметь развернутую сеть на случай ЧС, — говорит радиоинженер Дмитрий Кудрявцев. — И начинать надо с радиопередач, а не телевидения: радиоприемники на батарейках есть почти в каждом доме, стоят они недорого. А телевизоры на батарейках хотя и есть, но их исчезающе мало. А между тем радиовещание на длинных, средних и коротких волнах в России разрушено еще в 2000-х и 2010-х годах: невыгодно. Ну хотя бы можно наладить резервный канал вещания в FM-диапазоне, то есть на УКВ. Это тоже было бы благое дело.

Что касается эфирного телеприема — для этого вовсе не обязательны именно коллективные антенны. В условиях города сигнал в цифровом формате хорошо принимается и на комнатную антенну, говорит Кудрявцев. При этом «коробочку» цифрового декодера и антенну можно приобрести за совсем небольшие деньги, а ежемесячной платы за обслуживание свое оборудование не требует. В отличие от коллективной антенны, за которую приходится платить.

Правда, чем плотнее высотная застройка, тем хуже проходит эфирный радиосигнал, так что, возможно, на комнатную антенну будет плохой прием ТВ в новых кварталах, — добавил радиоинженер.

Еще одна технология, которая не только обеспечивает надежное оповещение населения, но и энергонезависима для пользователя, — проводное вещание, которое в Москве пока существует, но уже вышло из широкого употребления. С ним примерно та же история, что и с коллективными антеннами: хотя отказаться от этой услуги стоимостью более 170 рублей в месяц непросто, люди делают это, чтобы сократить ежемесячные платежки. А радиорозетки — даже в домах советской постройки — чаще всего замуровывают в ходе очередных ремонтов. Просто потому что не пользуются.

Вот и выходит: обе проверенные технологии, необходимые для оповещения по линии ГО, по умолчанию обходятся гражданам в некоторую сумму — 200–250 рублей в месяц каждая. При этом для развлечения — в отличие от советских времен — куда удобнее использовать другие, более уязвимые каналы, то есть мобильный и проводной Интернет. А значит, жителям предлагается просто «скидываться» каждый месяц на поддержание системы оповещения при ЧС.