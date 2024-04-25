Минцифры предложило запретить спам-обзвоны

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) готовит законопроект о запрете массовых рекламных обзвонов абонентов. Об этом в четверг заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, у россиян "выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам". В связи с этим рекламные обзвоны, особенно если они инициируются роботами, предлагается запретить.

Как ожидается, документ внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за спам-звонки. За его нарушение физлица будут получать штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.