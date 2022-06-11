Минцифры предложило операторам связи хранить трафик интернет-звонков и историю браузера

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Минцифры предложило доработать оборудование СОРМ, которое используется для оперативно-разыскных мероприятий, сообщает Коммерсантъ. Ведомство хочет, чтобы оно выделяло и сохраняло трафик интернет-звонков, геопозицию и историю браузера.

В Минцифры сообщили, что проект приказа корректирует требования к параметрам кодирования информации между пультом управления СОРМ (находится у ФСБ) и технических средств СОРМ-3 (установлены у операторов).

В первую очередь поправки касаются производителей оборудования СОРМ и органов его сертификации. Дополнительных затрат от операторов не потребуется.

Информация о соединениях абонентов, использующих услуги VoWiFi (WiFi Calling и аналогичные), должна храниться в формате статистических записей о телефонных соединениях. В качестве местоположения должны указываться географические координаты устройства либо IP-адрес и порт Wi-Fi-сети.

Оборудование СОРМ с 2018 года обязаны устанавливать все операторы связи. Это одно из требований «закона Яровой».

Оно позволяет хранить телефонные разговоры, SMS, изображения, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Хранить звонки и сообщения нужно шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней. ФСБ получает доступ к СОРМ по решению суда.