Минтруд утвердил список профессий для альтернативной службы

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Официант, коневод, пекарь и садовник вошли в перечень специальностей, по которым можно проходить альтернативную службу. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты РФ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет «Парламентская газета».

Перечень составили в дополнение к Федеральному закону № 113 «Об альтернативной гражданской службе», согласно которому любой военнообязанный, если пребывание в армии противоречит его убеждениям или вероисповеданию или если он относится к коренным малочисленным народам Севера, может подать заявление о замене военной службы на гражданскую. Всего в обновленный список вошли 149 профессий, следует из документа. Среди них — рабочие специальности и профессии служащих. Предыдущая редакция перечня профессий была утверждена в 2021 году и включала 127 пунктов.

В числе новых специальностей - животновод, дорожный рабочий, коневод, дояр, пекарь, рыбак прибрежного лова и так далее. А в список служащих, в частности, добавили врача, зубного техника, артиста ансамбля песни и танца, хореографа и дежурного по этажу.

В то же время среди профессий, на которых могут быть заняты россияне на альтернативной службе, значатся буфетчик, дворник, кондуктор, лифтер, маляр, машинист котельной, мойщик посуды, няня, овощевод, оператор вычислительных машин, пожарный, помощник воспитателя, слесарь-сантехник, сторож, токарь, тракторист, швея, артист театра кукол, акушерка, артист балета, артист драмы, архитектор, звукорежиссер, участковый психиатр-нарколог, инженер-программист, лесничий, медсестра, преподаватель, психолог, социальный работник, тренер, экономист, юрисконсульт, дизайнер (художник-конструктор).

Кроме того, приказ утверждает список организаций для прохождения альтернативной службы. Речь идет о предприятиях, подведомственных федеральным министерствам и региональным органам исполнительной власти, расположенных в разных регионах России.

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