Минтруд РФ внес правки в расчет страховой пенсии

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Минтруд предложил изменить порядок расчета страховой пенсии в России. По новым правкам, если выплаты человеку уже были назначены — в стаже будут учитываться нестраховые периоды еще до того момента, когда была оформлена пенсия. Соответствующие правки размещены на сайте нормативных правовых актов.

«Инициатива позволит засчитывать в страховом стаже нестраховые периоды, имевшие место уже после того, как человеку была назначена страховая пенсия. Так, по расчетам ведомства, это, например, позволит поддержать женщин, которые имеют пенсию по инвалидности и родили ребенка или ухаживали за ним», — уточнили в пресс-службе министерства. Сообщение передает «Парламентская газета». Также пенсионеров будут заранее уведомлять о будущих пенсиях.