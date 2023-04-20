Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае

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Россиян дважды ждут длинные выходные в мае. Об этом 20 апреля напомнил Минтруд РФ.

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Затем, сообщили в министерстве, с 6 по 9 мая снова будут выходные, после чего последует короткая рабочая неделя из трех дней с 10 по 12 мая, пишут "Известия".