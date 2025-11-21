Минтранс: в настоящее время не планируется вводить права для водителей СИМ

139

Введение требований о получении водительских прав для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в настоящее время не планируется. Об этом 21 ноября заявил исполняющий обязанности заместителя директора департамента Минтранса России Николай Чередниченко в Совете Федерации, пишут "Известия".

«Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности <…>. Пока речи о том, что они (водители СИМ) должны иметь права, у нас нет», — приводит его слова ТАСС.

В перспективе планируется обсуждение повышения минимального возраста для управления СИМ с 14 до 16 лет при движении по дорогам общего пользования. В рекреационных зонах, таких как парки и зоны отдыха, возрастные ограничения действовать не будут.

