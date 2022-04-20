Минстрой РФ предложил повсеместно перейти на оплату отопления в течение отопительного периода

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Минстрой России предложил не позднее 2024 года повсеместно перейти на оплату отопления в течение отопительного периода, а не всего календарного года. Исключение составит только Москва, следует из проекта постановления правительства, передает ТАСС.

"Проектом постановления предусматривается повсеместный переход на способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода (за исключением города Москвы), который должен быть завершен до 1 января 2024 года", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

До этого времени региональные власти смогут сами выбрать оптимальное время для перехода, а также дату начала применения нового порядка оплаты: с начала отопительного периода или с начала следующего календарного года. При этом регионы должны будут принять решения в отношении всех или отдельных муниципалитетов заблаговременно - не менее чем за три месяца до начала применения нового порядка расчета, то есть не позднее 1 октября 2023 года.

Предполагается, что корректировка платы за отопление может быть предъявлена гражданам до 1 июня года, следующего за годом приятия решения о корректировке. Кроме того, предлагается предоставить россиянам беспроцентную рассрочку на три месяца на оплату размера корректировки в заявительном порядке.

Такие изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и платить за фактически потребленное отопление. Кроме того, это даст видимый экономический эффект при реализации энергоэффективных мероприятий, подчеркивается в пояснительной записке. По данным Минстроя, ежегодная корректировка платы за отопление при оплате в течение календарного года является одной из наиболее острых тем обращений россиян.

Фото: Антон Вергун/ТАСС