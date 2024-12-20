Минкульт СО: куда отправиться за новогодним настроением

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Подборка культурных событий, которые можно посетить всей семьей. (0+)



Сходить в театр. 22 декабря в 11:00 и 13:00 в будет представлена премьера оперы для всей семьи. Веселый спектакль «Про Ивана-молодца и подарки из ларца» с приключенческим сюжетом о похищении коварными разбойниками невесты воеводы Ивана и чудесном ее возвращении, благодаря народной мудрости, дружбе и взаимопомощи ее героев.



Побывать на концерте. 25 декабря в 18:30 в Самарской филармонии прозвучит программа «Снежность». В этот рождественский новогодний вечер слушателей ждёт музыка всех жанров и направлений, кроме скучного, добрые шутки, весёлые розыгрыши и немного волшебства…



Посетить новогоднюю выставку. Дом-музей В. И. Ленина в Самаре приглашает погрузиться в историю самого волшебного праздника. Выставка «Наш советский Новый год» посвящена традициям Нового года в советский период истории и расскажет о запрете и возрождении новогодней елки в СССР и связанных с нею атрибутах, составляющих праздника: новогодних игрушках, карнавальных костюмах и масках и других атмосферных деталях.



Сходить в кино. 26 декабря в 19.00 кинотеатр «Художественный» приглашает на уникальный предновогодний кинематографический опыт. Гостей ждёт арт-терапия от психолога Андрея Зоткина «Почему Новый год иногда приносит грусть». Зрителей ожидает увлекательное исследование, посвящённое анализу воздействия на нас зимнего праздника. В центре внимания - фильм Виктора Шамирова «Со мною вот что происходит», который рассказывает о неожиданной встрече трёх людей в последний день уходящего года.



Зарядиться настроением на мастер-классе. 27 декабря в 14:00 в Археоцентре состоится мастер-класс «Готовимся к карнавалу».

На встрече посетители смогут научиться создавать своими руками елочные атрибуты карнавала: маски, детали новогоднего костюма.



Очутиться на балу. 29 декабря в 14:00 Самарской областной научной библиотеке пройдет литературный новогодний бал «Феерия маскарада». Гости смогут погрузиться в атмосферу настоящего бала и насладиться любимыми танцами. Участникам рекомендуется соблюдать бальный дресс-код, приветствуются образы литературных персонажей, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО