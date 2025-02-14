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Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания

14 февраля 2025 14:58
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Прекрасная возможность глубже узнать друг друга, погрузиться в мир искусства и насладиться атмосферой творчества.

5 способов провести время с любимым человеком, наслаждаясь культурными событиями. Прекрасная возможность глубже узнать друг друга, погрузиться в мир искусства и насладиться атмосферой творчества. Вместе посетить спектакль, концерт, или поговорить о любви – об этом и не только в подборке для романтичных выходных.

Пригласите её на балет. История Ромео и Джульетты – что может быть романтичнее? 14 февраля в 18.30 и 15 февраля в 15.00 на сцене Шостакович Опера Балет состоится показ балета С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Композитору удалось удивительным образом «перенести» в балетную партитуру всю сложную ткань шекспировского повествования. Глубокая и чувственная музыка, которая очень тонко следует за сюжетом, уже много лет заставляет сопереживать главным героям и разделять с ними всю радость любви и страдание.  16+

Услышать музыку любви. 14 февраля в 19:00 в Тольяттинской филармонии прозвучит концерт PRO ЛЮБОВЬ в исполнении джаз оркестра филармонии. Слушателей ждут музыкальные истории любви, романтичные соло саксофона Виктора Демидова, энергия ударных и гитар. В программе – песни о любви в исполнении Ольги Денщиковой, Натальи Сорокиной, Натальи Брит, Романа Аббасова и Игоря Супрунова, а также инструментальные джазовые композиции.  16+

Станцевать о любви. 14 февраля в 18:00 театр «СамАрт» покажет хореографический спектакль «Орфей и Эвридика». Любовь и смерть, судьба и сила таланта, позволившая сойти в царство мертвых в поисках утраченной любви, – всё это в хореографическом спектакле по мотивам древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике. В спектакле в стиле contemporary dance актёры «говорят» языком тела, передавая эмоции, настроение, чувства при помощи пластики.  14+

Подискутировать на тему любви. 14 февраля в 18:00 Станкозавод приглашает на авторскую лекцию доктора исторических наук, профессора Самарского университета, историка моды Зои Кобозевой "Не женитесь на курсистках!". На встрече будет показан процесс "войны и мира" двух культурных кодов в русской культуре дореволюционного и советского периодов, феминности и маскулинности. Идея женской эмансипации, так сложно пробивавшая себе дорогу в Российской империи, проявилась в анти-моде образа русских курсисток, о чём и расскажет в своей лекции исследователь социальной истории.  16+

И тебя вылечат! 16 февраля в 11:00 Третьяковка в Самаре приглашает на лекцию о сердце — «Кардиология: дела сердечные»! С замиранием сердца врачи – терапевт и кардиолог – расскажут о главном символе любви с точки зрения медицины. Специалисты расскажут, что значит «разбить сердце», можно ли выжить после ножевого ранения, а также о болях – это просто «колет» или стоит бежать к врачу? Обсудят противоречащий анатомии символ сердца и как художники изображали его на протяжении всей истории человечества.
Лекторы: Ольга Фролова, врач-терапевт и тренер по медицинской коммуникации, и Элина Шешунова, врач-терапевт, кардиолог. 14+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия Самара

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