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Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев обсудил с сотрудниками и студентами ПГУТИ перспективы развития вуза.

2 сентября 2021 12:06
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Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев обсудил с сотрудниками и студентами ПГУТИ перспективы развития вуза.

В четверг, 2 сентября в Самару с рабочим визитом прибыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Первым пунктом пребывания стал Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), который уже через несколько дней отметит свое 65-летие. ПГУТИ сегодня один из ведущих вузов Самарской области и активный участник реализации программы «Кадры для цифровой экономики». Молодые ученые и конструкторы вуза постоянно входят в число обладателей губернаторских грантов по приоритетным для региона направлениям развития науки, технологий и техники.

Напомним, в конце прошлого года благодаря активной позиции Губернатора Самарской области  Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Александра Хинштейна, а также поддержке министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ПГУТИ удалось сохранить статус самостоятельного вуза. 

Когда появилась идея объединения Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики с Московским техническим университетом связи и информатики, студенты и преподавательский состав вуза обратились к Главе региона. Губернатор направил письмо в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой сохранить ПГУТИ в качестве отдельного вуза. Вопрос взял на личный контроль и депутат Александр Хинштейн. В министерстве инициативу поддержали, и в итоге общими усилиями самостоятельность вуза удалось отстоять.

Сегодня на встрече с преподавателями и студентами вуза Министр вручил нагрудный знак «Почетный радист» четырем сотрудникам вуза - заведующему кафедрой сетей и систем связи, профессору Александру Рослякову, профессору кафедры сетей и систем связи Александру Гребешкову, исполняющему обязанности заведующего кафедрой физики, доценту Игорю Матвееву, доценту кафедры информационных систем и технологий Олегу Кулясу. Еще шесть ученых ПГУТИ были отмечены почетной грамотой и пять ученых - благодарностью Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

После чего Максут Шадаев встретился со студентами и преподавателями вуза и осмотрел территорию под строительство нового бассейна, который расположится рядом со студенческим стадионом.

В Самарской области уделяется большое внимание формированию и развитию цифровой среды: ведется работа по подключению школ, ФАПов и других социальных объектов губернии к высокоскоростному интернету. 

Как отметил Дмитрий Азаров в своем ежегодном Послании, цифровая трансформация всех сфер жизни общества – это общенациональный приоритет развития России, и Самарский регион здесь один из лидеров. Губернатор поставил задачу уже в текущем году обеспечить возможность широкополосного доступа к глобальной информационной сети не менее чем для 78 % домохозяйств региона. И властями предпринимаются все усилия для выполнения поставленной задачи.

 

Теги: Максут Шадаев Минцифры ПГУТИ

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