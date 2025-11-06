Министр молодёжной политики Республики Мали встретился с волонтёрами форума «Россия - спортивная держава»

202

6 ноября в Самаре министр молодёжной политики Республики Мали побывал в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области и встретился с волонтёрами форума. Коротко посмотрел пространство центра, пообщался с ребятами, расспросил про смены и будни на площадках.

Сейчас на форуме помогает 1000 волонтёров. Они встречают делегации в аэропорту и на ЖД вокзале, помогают на аккредитации и у инфостоек, ведут гостей по маршрутам, сопровождают спикеров и команды. На Солидарность Самара Арене закрывают навигацию и выставочную часть, следят за потоками в чаше стадиона и в футбольном манеже. Во Дворце спорта имени Высоцкого помогают в залах и на переходах. На Площади Куйбышева поддержали забег Чистый спорт: раздавали воду, помогали на старте и финише, подбадривали участников. В Тольятти дежурят в легкоатлетическом манеже и на Лада-Арене, работают на турнирах и показательных шоу. Также ребята закрывают точки на Ипподром-Арене, в МТЛ, оперном театре, боулинге и на Площади Славы.

Волонтёры — это первая улыбка форума и надёжная опора больших событий. Друзья из Республики Мали увидели их работу изнутри, выдвинули инициативу продолжать налаживать связи в сфере молодёжной политики и добровольчества.

