Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.
В Самаре Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия – спортивная держава»
Коротко посмотрел пространство центра, пообщался с ребятами, расспросил про смены и будни на площадках.
Министр молодёжной политики Республики Мали встретился с волонтёрами форума «Россия - спортивная держава»
В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов - ветераны и участники СВО, которые проходят реабилитацию в лечебных и социальных учреждениях.
В Самаре завершились соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы. Волга»
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.
В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»
Все города, входящие в Ассоциацию, смогут обмениваться опытом и сотрудничать между собой, совместно решать проблемы и делиться уже существующими практиками.
Старт созданию Российской ассоциации муниципального спортивного управления дан в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа.
Два студента Тольяттинского медколледжа заняли вторые места в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Министр молодёжной политики Республики Мали встретился с волонтёрами форума «Россия - спортивная держава»

6 ноября 2025 20:59
Коротко посмотрел пространство центра, пообщался с ребятами, расспросил про смены и будни на площадках.

6 ноября в Самаре министр молодёжной политики Республики Мали побывал в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области и встретился с волонтёрами форума. Коротко посмотрел пространство центра, пообщался с ребятами, расспросил про смены и будни на площадках.

Сейчас на форуме помогает 1000 волонтёров. Они встречают делегации в аэропорту и на ЖД вокзале, помогают на аккредитации и у инфостоек, ведут гостей по маршрутам, сопровождают спикеров и команды. На Солидарность Самара Арене закрывают навигацию и выставочную часть, следят за потоками в чаше стадиона и в футбольном манеже. Во Дворце спорта имени Высоцкого помогают в залах и на переходах. На Площади Куйбышева поддержали забег Чистый спорт: раздавали воду, помогали на старте и финише, подбадривали участников. В Тольятти дежурят в легкоатлетическом манеже и на Лада-Арене, работают на турнирах и показательных шоу. Также ребята закрывают точки на Ипподром-Арене, в МТЛ, оперном театре, боулинге и на Площади Славы.

Волонтёры — это первая улыбка форума и надёжная опора больших событий. Друзья из Республики Мали увидели их работу изнутри, выдвинули инициативу продолжать налаживать связи в сфере молодёжной политики и добровольчества.

 

