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Министр Марина Антимонова рассказала о материальной помощи, которую окажут погорельцам Борского района

23 августа 2021 22:56
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Первые выплаты уже произведены.

Министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова рассказала о материальной помощи, которую окажет Правительство Самарской области погорельцам Борского района. Первые выплаты уже произведены, сообщает sova.info.

По словам Антимоновой, сегодня, 23 августа, люди начали получать средства на первоначальные нужды. По поручению губернатора за два дня были приняты заявления от пострадавших в селах Немчанка и Гвардейцы. Удалось оперативно подготовить списки и собрать все необходимые документы.

Министр сообщила, что согласованы и отработаны и другие направления материальной помощи:

- Тем людям, которые в результате пожара потеряли здоровье, будет произведена выплата. Её размер зависит от степени утраты здоровья. При легкой и средней степени тяжести - 100 тысяч рублей, если будут тяжело пострадавшие, то они получат до 250 тысяч.

Кроме того, принято решение помочь тем, кто потерял имущество. В этом случае подход будет дифференцированным. Если сгорели только дворовые постройки, то люди получат по 50 тысяч рублей за домовладение. Если огонь уничтожил весь дом - по 100 тысяч.

"Уже сегодня мы приняли 11 таких заявлений. Естественно, эта работа продолжится и дальше. Списки всех людей у нас есть, мы их найдем и проработаем этот вопрос", - отметила министр.

Антимонова подчеркнула, что в понедельник губернатор Дмитрий Азаров встретился с пострадавшими гражданами. Было принято решение помочь людям с восстановлением жилья или с приобретением нового. Размер выплаты должен зависеть от стоимости потери.

- Есть поручение от Дмитрия Азарова, чтобы уже на этой неделе были решены вопросы по предоставлению выплат за ущерб имущества. Мы находимся на связи с главой муниципального образования и с министерством строительства.

Теги: Борский район облправительство помощь погорельцам

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