Министерство просвещения утвердило расписание основного госэкзамена (ОГЭ) в 2023 году

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Министерство просвещения России утвердило расписание основного государственного экзамена в 2023 году, основной этап ОГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Утвердить следующее расписание проведения основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2023 году", - говорится в сообщении.

Согласно приказу, 24 мая начнутся экзамены по истории, физике, биологии, 30 мая пройдут экзамены обществознание, информатика, география и химия, 2 и 3 июня - иностранные языки, 6 июня - русский язык, 9 июня - математика, 14 июня - литература, физика, информатика, география, 17 июня - обществознание, биология, химия. До 1 июля в расписании определены резервные дни для сдачи ОГЭ.

Кроме того, досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая и дополнительный - с 4 по 23 сентября. Отмечается, что экзамен по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид