Я нашел ошибку
Главные новости:
Юнармейцев Андрей Петрович Тонковидов встретил в парадной форме, с медалями и нагрудными знаками.
Мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны провели юнармейцы в Самаре
Президент России Владимир Путин работает сегодня в Самаре.
Рабочая программа главы государства началась с посещения физкультурно- оздоровительного комплекса «Орбита»
В одном из ключевых спортивных событий форума приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции.
Самарские ветераны СВО завоевали Кубок Победы на масштабном фиджитал-турнире в Самаре
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
В том числе он выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
 Президент России Владимир Путин работает в Самаре, где у него запланирован ряд мероприятий
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
0.3
EUR 93.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны провели юнармейцы в Самаре

6 ноября 2025 18:17
55
Юнармейцев Андрей Петрович Тонковидов встретил в парадной форме, с медалями и нагрудными знаками.

Накануне Парада Победы, который состоится завтра, 7 ноября, на площади Куйбышева, члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» провели мини-парад около дома в Промышленном районе Самары, где живет ветеран Великой Отечественной войны Андрей Петрович Тонковидов. В преддверии праздника они поздравили его песнями и торжественным маршем.

Юнармейцев Андрей Петрович Тонковидов встретил в парадной форме, с медалями и нагрудными знаками. Когда началась Великая Отечественная война, он подростком трудился в тылу. На фронт был призван в 1944 году и до конца войны служил связистом, налаживал телефонную связь. Большую часть жизни посвятил службе во внутренних войсках МВД, а затем работал преподавателем в одном из учебных заведений Куйбышева.

«Очень приятно и волнительно. Желаю ребятам завтра достойно представить свой район и свой город на Параде Памяти. Рад, что растет достойная смена защитников нашей Родины. Хочу, чтобы все ребята были патриотами России, изучали историю, любили и уважали своих родителей!» – поделился ветеран Великой Отечественной войны Андрей Тонковидов.

Отметим, что в целом с октября по ноябрь в мини-парадах для ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Парада Памяти приняли участие порядка 1500 юнармейцев и кадетов Самарской области.

Завтра, 7 ноября в 12:00, ключевым событием дня станет XV юбилейный Парад Памяти с участием парадных расчетов из всех регионов Приволжского федерального округа. В этом году участие в торжественном марше примут порядка 125 расчетов, это более 7,5 тысяч человек из 16 регионов России: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов, представителей промышленных предприятий. В числе гостей будут также участники Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Президент России Владимир Путин работает сегодня в Самаре.
06 ноября 2025, 17:55
Рабочая программа главы государства началась с посещения физкультурно- оздоровительного комплекса «Орбита»
Президент России Владимир Путин работает сегодня в Самаре. Политика
120
В одном из ключевых спортивных событий форума приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции.
06 ноября 2025, 17:45
Самарские ветераны СВО завоевали Кубок Победы на масштабном фиджитал-турнире в Самаре
В одном из ключевых спортивных событий форума приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции. Политика
22
В том числе он выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
06 ноября 2025, 17:18
 Президент России Владимир Путин работает в Самаре, где у него запланирован ряд мероприятий
В том числе он выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Общество
110
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко вместе с Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру Самарской области. 
6 ноября 2025  14:45
В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко
331
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
585
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
614
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
959
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
802
Весь список