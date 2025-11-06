Мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны провели юнармейцы в Самаре

55

Накануне Парада Победы, который состоится завтра, 7 ноября, на площади Куйбышева, члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» провели мини-парад около дома в Промышленном районе Самары, где живет ветеран Великой Отечественной войны Андрей Петрович Тонковидов. В преддверии праздника они поздравили его песнями и торжественным маршем.



Юнармейцев Андрей Петрович Тонковидов встретил в парадной форме, с медалями и нагрудными знаками. Когда началась Великая Отечественная война, он подростком трудился в тылу. На фронт был призван в 1944 году и до конца войны служил связистом, налаживал телефонную связь. Большую часть жизни посвятил службе во внутренних войсках МВД, а затем работал преподавателем в одном из учебных заведений Куйбышева.



«Очень приятно и волнительно. Желаю ребятам завтра достойно представить свой район и свой город на Параде Памяти. Рад, что растет достойная смена защитников нашей Родины. Хочу, чтобы все ребята были патриотами России, изучали историю, любили и уважали своих родителей!» – поделился ветеран Великой Отечественной войны Андрей Тонковидов.



Отметим, что в целом с октября по ноябрь в мини-парадах для ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Парада Памяти приняли участие порядка 1500 юнармейцев и кадетов Самарской области.



Завтра, 7 ноября в 12:00, ключевым событием дня станет XV юбилейный Парад Памяти с участием парадных расчетов из всех регионов Приволжского федерального округа. В этом году участие в торжественном марше примут порядка 125 расчетов, это более 7,5 тысяч человек из 16 регионов России: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов, представителей промышленных предприятий. В числе гостей будут также участники Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

