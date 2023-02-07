Минфин отказался от инициатив по вводу 30% НДФЛ для сотрудников на удаленке

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Минфин РФ отказался от идеи менять правила налогообложения доходов релоцировавшихся россиян, которых российские работодатели официально перевели на удаленку, сообщает iphones.ru со ссылкой на Интерфакс.

В июле 2022 года представили первую редакцию законопроекта. Документ предусматривал, что российские работодатели будут удерживать 13-15% НДФЛ в зависимости от размера дохода из зарплаты удаленщиков, пока те являются резидентами РФ. А как только они утрачивают резидентство – 30%.

Сейчас Минфин исключил из доработанного документа положение о том, что работодатель должен взимать НДФЛ с выплат сотрудникам, официально дистанционно работающим за границей.

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