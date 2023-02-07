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Минфин отказался от инициатив по вводу 30% НДФЛ для сотрудников на удаленке
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Минфин отказался от инициатив по вводу 30% НДФЛ для сотрудников на удаленке

7 февраля 2023 23:12
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В июле 2022 года представили первую редакцию законопроекта.

Минфин РФ отказался от идеи менять правила налогообложения доходов релоцировавшихся россиян, которых российские работодатели официально перевели на удаленку, сообщает iphones.ru со ссылкой на Интерфакс.

В июле 2022 года представили первую редакцию законопроекта. Документ предусматривал, что российские работодатели будут удерживать 13-15% НДФЛ в зависимости от размера дохода из зарплаты удаленщиков, пока те являются резидентами РФ. А как только они утрачивают резидентство – 30%.

Сейчас Минфин исключил из доработанного документа положение о том, что работодатель должен взимать НДФЛ с выплат сотрудникам, официально дистанционно работающим за границей.

 

Фото:   ru.freepik.com

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