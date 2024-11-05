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Михаил Мурашко: советы, как сохранить продолжительную и активную жизнь

5 ноября 2024 17:20
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 Люди, которые не курят и не злоупотребляют алкоголем, сохраняют годы жизни.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе интервью «Российской газете» дал шесть советов по сохранению здоровья на протяжении всей жизни.

 Люди, которые не курят и не злоупотребляют алкоголем, сохраняют годы жизни.

— В частности, людям с нарушениями ритма сердца этого категорически нельзя! Алкоголь для них абсолютно пагубен. Он вызывает нарушение ритма сердца, что может привести к летальному исходу, — сказал Михаил Мурашко.

 Альтернативой вредным и пагубным привычкам выступает организация доступного отдыха, прежде всего, детского, молодежного и семейного

 Чем человек стройнее, тем он себя активней чувствует

— Мы же видим: чем человек стройнее, тем он себя активней чувствует. Есть предрасположенность генетическая у разных людей. Но человек, который имеет нормальный вес, будет и жить активнее, и сон у него будет лучше, — сказал Михаил Мурашко.

 Важно, чтобы правильные, здоровые привычки формировались в семье

— Воспитывать надо не только детей, но и родителей. Если семья привержена к здоровым привычкам, то и дети, и старшее поколение будут здоровее, — сказал Михаил Мурашко.

 Важно следить за своим психическим здоровьем — найти вещи, которые помогают человеку отдыхать и соблюдать режим сна и отдыха

— Наверное, нужно себе создавать какой-то приятный момент, который формирует ваше настроение, — поделился министр.

 Необходима постоянная физическая активность и периодические медосмотры. По словам министра, проходить диспансеризацию нужно в зависимости от возраста: детям — ежегодно, людям от 18 до 40 лет — раз в три года, а от 40 лет — снова каждый год.

Также министр упомянул портал Минздрава России ТакЗдорово, который содержит полезную для любого человека информацию о самых важных способах профилактики и ведения ЗОЖ: https://www.takzdorovo.ru/.

— Сегодня многие следуют тем советам из интернета, которые к медицине, к рациональным советам никакого отношения не имеют и которые дают люди, понятия не имеющие о том, как сохранить здоровье, — поделился Михаил Мурашко.

 

Фото:   минздрав России

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