Михаил Мурашко: советы, как сохранить продолжительную и активную жизнь

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе интервью «Российской газете» дал шесть советов по сохранению здоровья на протяжении всей жизни.



Люди, которые не курят и не злоупотребляют алкоголем, сохраняют годы жизни.



— В частности, людям с нарушениями ритма сердца этого категорически нельзя! Алкоголь для них абсолютно пагубен. Он вызывает нарушение ритма сердца, что может привести к летальному исходу, — сказал Михаил Мурашко.



Альтернативой вредным и пагубным привычкам выступает организация доступного отдыха, прежде всего, детского, молодежного и семейного



Чем человек стройнее, тем он себя активней чувствует



— Мы же видим: чем человек стройнее, тем он себя активней чувствует. Есть предрасположенность генетическая у разных людей. Но человек, который имеет нормальный вес, будет и жить активнее, и сон у него будет лучше, — сказал Михаил Мурашко.



Важно, чтобы правильные, здоровые привычки формировались в семье



— Воспитывать надо не только детей, но и родителей. Если семья привержена к здоровым привычкам, то и дети, и старшее поколение будут здоровее, — сказал Михаил Мурашко.



Важно следить за своим психическим здоровьем — найти вещи, которые помогают человеку отдыхать и соблюдать режим сна и отдыха



— Наверное, нужно себе создавать какой-то приятный момент, который формирует ваше настроение, — поделился министр.



Необходима постоянная физическая активность и периодические медосмотры. По словам министра, проходить диспансеризацию нужно в зависимости от возраста: детям — ежегодно, людям от 18 до 40 лет — раз в три года, а от 40 лет — снова каждый год.



Также министр упомянул портал Минздрава России ТакЗдорово, который содержит полезную для любого человека информацию о самых важных способах профилактики и ведения ЗОЖ: https://www.takzdorovo.ru/.



— Сегодня многие следуют тем советам из интернета, которые к медицине, к рациональным советам никакого отношения не имеют и которые дают люди, понятия не имеющие о том, как сохранить здоровье, — поделился Михаил Мурашко.

Фото: минздрав России