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Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты следует включить в рацион для сохранения молодости в организме

22 мая 2022 20:49
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Диетолог назвал три доступных продукта для сохранения молодости.

Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты следует включить в рацион для сохранения молодости в организме, заботы о сосудах и улучшения регенерации клеток, пишут "Известия".

В первую очередь специалист рекомендует употреблять свежую капусту.

«Во всех сортах капусты содержатся флавоноиды и вещество сульфорафан, они замедляют процессы старения. К тому же сульфорафан уменьшает воспалительные процессы в организме и защищает от развития онкологических заболеваний», — заявил Гинзбург в интервью «Газете.Ru», опубликованном в воскресенье, 22 мая.

Кроме того, пользу для здоровья он находит в яблоках, которые ничем не хуже более дорогостоящих фруктов и богаты кверцетином — природным биохимическим веществом, улучшающим микроциркуляцию крови и обмен веществ.

«Третий продукт в нашем списке — петрушка. Растение содержит фолиевую кислоту, это влияет на регенерацию и обновление клеток, что тоже очень важно для замедления процессов старения», — сообщил врач.

 

Фото:   pixabay

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