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МГЕР организовала в регионах памятные мероприятия ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе

28 июля 2025 10:36
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МГЕР организовала в регионах памятные мероприятия ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе

 

Молодогвардейцы возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших детей минутой молчания.

Памятные акции активисты «Молодой Гвардии» провели по всей стране.

«Мы организовали фотовыставки, возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших детей минутой молчания. Забыть эту боль — значит предать тех, чьи жизни оборвались так рано. Наш долг — не только хранить память, но и делать всё, чтобы подобное никогда не повторилось. Мы обязаны создать мир, где у детей будет будущее. Именно для этого сегодня выходят на улицы наши активисты по всей России», - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Пензе около 150 активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты» с портретами погибших детей прошли от площади Маршала Жукова до памятного знака «Z» на улице Максима Горького. Затем участники возложили цветы к памятнику, установленному в честь участников СВО в сквере Воинской доблести.

Молодогвардейцы Москвы при участии аппарата совета депутатов Отрадное, активистов партии Северо-Восточного округа и представительства ДНР в Москве выложили из тысячи свечей фигуру бумажного журавля, как символ памяти и надежды. Также присутствующие возложили игрушки и красные гвоздики к памятнику.

В ежегодной акции «Журавль памяти» приняли участие более 100 человек. Среди них — глава представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.

В Ростове-на-Дону активисты «Молодой Гвардии» совместно с Управлением по молодёжной политике города организовали памятное мероприятие у памятника «Матери и дитя». Участники возложили цветы и организовали акцию «Огни памяти», в рамках которой выложили слово «ПОМНИМ» из зажжённых лампад. Также открылась выставка картин, посвящённая истории детей-жертв войны в Донбассе.

Активисты «Молодой Гвардии» в руках с портретами погибших детей вместе с Героем Российской Федерации, Советником губернатора Самарской области, заместителем секретаря Самарского реготделения «Единой России» Максимом Девятовым возложили цветы к горельефу и почтили память ангелов Донбасса минутой молчания.

«Дети не должны умирать. Бесчеловечные, жестокие и фашистские поступки Киевского режима повлекли за собой смерть детей, которые могли быть известными и хорошими врачами, спасателями, водителями, инженерами. Пусть земля будет пухом Ангелам Донбасса», - поделился руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов.

Напомним, 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата была учреждена в 2022 году указом главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным для увековечения памяти о погибших детях ДНР. В этот день вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок «Град». Всего с 2014 года в результате агрессии киевского режима погибли более 300 детей.

Теги: Единая Россия

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