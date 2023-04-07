МФЦ продолжают проводить выездные приемы граждан в Самаре

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Во внутригородских районах Самары специалисты МФЦ продолжают проводить выездные приемы граждан в рамках проекта «Мой дом».



На встречах с жителями сотрудники многофункционального центра помогают гражданам с предоставлением услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи на «Госуслугах».

Платформа дает возможность дистанционно оформить документы, оплатить налоговую задолженность или проверить состояние пенсионного счета. Кроме того, учетная запись позволяет пользоваться ГИС ЖКХ.



6 апреля специалист МФЦ провел прием граждан в Красноглинском районе в территориальном ресурсном центре по ул. 8 Марта, 10. С сентября по декабрь 2022 года специалисты провели здесь 6 консультаций, их посетили порядка 70 человек.



Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.



График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах проекта «Мой дом».

Фото: администрация Самары