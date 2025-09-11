Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Межрегиональный фестиваль русской культуры и моды «Я РУССКАЯ» собрал гостей в Самаре

11 сентября 2025 13:58
145
Межрегиональный фестиваль русской культуры и моды «Я РУССКАЯ» собрал гостей в Самаре

7 сентября в Самаре прошел межрегиональный фестиваль русской культуры и моды «Я РУССКАЯ». Его участницами стали более 200 человек из разных уголков России – дизайнеров, ремесленников и всех, кто поддерживает русскую культуру через моду. 

«Наш фестиваль проходит уже второй год подряд, здесь мы говорим о формировании русской культуры, традициях нашего народа, о том, что такое патриотизм, любовь к Родине. В центре внимания – национальные традиции, особенности русской культуры и самобытность нашего народа, которая всегда, во все времена находила отражение в моде и являлась связующей нитью поколений», – отметила председатель «Союза женщин городского округа Самара» Светлана Севенюк.

В Доме культуры «Заря» для участниц проходили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставка военной амуниции и продуктов питания, которые активисты изготавливают для отправки бойцам за «ленту». Также все желающие могли научиться плетению маскировочных сетей. 

«Наша русская культура известна во всем мире: семейные ценности, в которые мы верим и прививаем своим детям, наша широкая, открытая и наполненная смыслами душа давно стали ее отличительными приметами, – отметил заместитель председателя городской Думы Сергей Рязанов. – Благодарю организаторов и всех участниц за такое красивое и по-настоящему патриотичное событие в Самаре!»

Отметим, что фестиваль организован Общественной организацией «Союз женщин городского округа Самара» и состоялся при поддержке администрации Самары и Думы городского округа Самара. Завершилось мероприятие торжественным награждением победителей и участников, а также яркими выступлениями творческих коллективов.

Фото: горадминистрация

