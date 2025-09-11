Межрегиональный фестиваль русской культуры и моды «Я РУССКАЯ» собрал гостей в Самаре

145

7 сентября в Самаре прошел межрегиональный фестиваль русской культуры и моды «Я РУССКАЯ». Его участницами стали более 200 человек из разных уголков России – дизайнеров, ремесленников и всех, кто поддерживает русскую культуру через моду.



«Наш фестиваль проходит уже второй год подряд, здесь мы говорим о формировании русской культуры, традициях нашего народа, о том, что такое патриотизм, любовь к Родине. В центре внимания – национальные традиции, особенности русской культуры и самобытность нашего народа, которая всегда, во все времена находила отражение в моде и являлась связующей нитью поколений», – отметила председатель «Союза женщин городского округа Самара» Светлана Севенюк.



В Доме культуры «Заря» для участниц проходили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставка военной амуниции и продуктов питания, которые активисты изготавливают для отправки бойцам за «ленту». Также все желающие могли научиться плетению маскировочных сетей.



«Наша русская культура известна во всем мире: семейные ценности, в которые мы верим и прививаем своим детям, наша широкая, открытая и наполненная смыслами душа давно стали ее отличительными приметами, – отметил заместитель председателя городской Думы Сергей Рязанов. – Благодарю организаторов и всех участниц за такое красивое и по-настоящему патриотичное событие в Самаре!»



Отметим, что фестиваль организован Общественной организацией «Союз женщин городского округа Самара» и состоялся при поддержке администрации Самары и Думы городского округа Самара. Завершилось мероприятие торжественным награждением победителей и участников, а также яркими выступлениями творческих коллективов.

Фото: горадминистрация