Международную академию шаманизма планируют открыть в Туве в 2024 году

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Международная академия шаманизма откроется в Туве в 2024 году, в учебном заведении планируют обучать теории и практике шаманских знаний, а также проводить мастер-классы для туристов. Об этом ТАСС сообщила представитель управления Верховного шамана России Саяна Пухальская.

По словам Пухальской, открыть набор первых обучающихся в академию планируют летом 2024 года. "Мы планируем набрать 10 человек", - пояснила она.

В академии также организуют мастер-классы для туристов. "Мы расскажем историю шаманизма, покажем обряды, гадания. Все это будет доступным языком, чтобы заинтересовать аудиторию", - отметила представитель управления Верховного шамана России.

Фото: freepik.com