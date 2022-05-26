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Международная Премия #МЫВМЕСТЕ – до конца приема заявок осталось 17 дней!



Цель Премии — поддержать социальные проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни.



Грантовый фонд – 90 млн рублей. Награду победителям вручает лично Президент России.



Заявки на конкурс принимаются в девяти номинациях до 12 июня.



В этом году победителями регионального этапа станут более 4 тыс. человек. Они получат медиаподдержку в своем регионе, баллы от «Другое Дело», которые можно будет потратить на саморазвитие и отдых, а также награды от первых лиц региона.